«Дом для Дюймовочки» продается в Манчестере

Стоимость крохотного жилища – £70 тыс.

Необычная недвижимость, выставленная на продажу в Большом Манчестере, вызвала в интернете ажиотаж благодаря своим крошечным размерам. Удивительный дом с одной спальней, расположенный недалеко от центра города Рэмсботтом, выставлен на продажу за £70 тыс. и, по мнению некоторых, достоин быть снятым в шоу «Amazing Spaces» Джорджа Кларка, пишет The Mirror.

В доме на Спринг-стрит, по сути – террасе соседнего здания, есть газовое центральное отопление, двойное остекление, крошечная кухня-гостиная и такая же скромная ванная комната. Лестница на второй этаж нависает прямо над плитой и напоминает корабельный трап. Именно размеры здания и компактный дизайн интерьеров заставили пользователей интернета спорить о необычном объекте недвижимости.

Комментаторы в «Твиттере» разругали планировку. «Там всего две комнаты, и обе они – худшее использование пространства, которое я когда-либо видел», – пишет некая Ханна. У кого-то пространство вызвало «тошноту», они считают, будто здание построено «без особых раздумий».

Тем не менее другие пользователи защищали собственность, утверждая, что правильный покупатель может превратить ее в хороший дом. «Да, очень жаль, что места так мало, но нормальный дизайнер интерьеров или архитектор мог бы использовать его гораздо лучше», – написал в Твиттере Гэри Камминс. GiveMeSpace3 добавил: «На протяжении десятилетий у морских судов была хорошая компоновка, и я думаю, что дизайнер мог бы кое-чему там научиться».