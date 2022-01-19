Экспресс-тесты станут платными

LFD будут стоить около £30 за пачку

Британские чиновники здравоохранения намерены в конце июня начать взимать деньги с британцев за тесты на COVID-19, которые в настоящее время бесплатны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Министерство здравоохранения отказалось сообщить, сколько будут стоить тесты, сославшись на коммерческую тайну. Один источник сказал, что их цена может доходить до £30 за упаковку из семи штук.

С апреля 2021 года тесты можно бесплатно заказать онлайн или забрать в местных аптеках. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что в период с 30 декабря по 5 января было проведено более 8 млн LFD, что является самым высоким еженедельным показателем за всю историю наблюдений.

Переход к платным экспресс-тестам планировался уже некоторое время и изначально должен был состояться в начале этого года. Даты сдвинулись на полгода после распространения варианта «омикрон» и могут быть снова перенесены в случае появления нового опасного штамма коронавируса.

В документе, попавшем в распоряжение агентства Reuters, говорится, что официальные лица в настоящее время работают над переформатированием системы онлайн-заказов. С июня она, вероятно, будет направлять большинство пациентов к поставщикам платных LFD.

«Мы продолжим предоставлять бесплатные тесты до тех пор, пока это необходимо. Это одна из самых важных линий защиты, наряду с нашей программой вакцинации», – сказал представитель правительства, когда его спросили о новой дате введения платы за экспресс-тестирование.