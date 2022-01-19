﻿﻿﻿﻿﻿

Экспресс-тесты станут платными

Экспресс-тесты станут платными
Фото Flickr.com

LFD будут стоить около £30 за пачку

Британские чиновники здравоохранения намерены в конце июня начать взимать деньги с британцев за тесты на COVID-19, которые в настоящее время бесплатны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Министерство здравоохранения отказалось сообщить, сколько будут стоить тесты, сославшись на коммерческую тайну. Один источник сказал, что их цена может доходить до £30 за упаковку из семи штук.

С апреля 2021 года тесты можно бесплатно заказать онлайн или забрать в местных аптеках. Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что в период с 30 декабря по 5 января было проведено более 8 млн LFD, что является самым высоким еженедельным показателем за всю историю наблюдений.

Переход к платным экспресс-тестам планировался уже некоторое время и изначально должен был состояться в начале этого года. Даты сдвинулись на полгода после распространения варианта «омикрон» и могут быть снова перенесены в случае появления нового опасного штамма коронавируса. 

В документе, попавшем в распоряжение агентства Reuters, говорится, что официальные лица в настоящее время работают над переформатированием системы онлайн-заказов. С июня она, вероятно, будет направлять большинство пациентов к поставщикам платных LFD.

«Мы продолжим предоставлять бесплатные тесты до тех пор, пока это необходимо. Это одна из самых важных линий защиты, наряду с нашей программой вакцинации», – сказал представитель правительства, когда его спросили о новой дате введения платы за экспресс-тестирование.

profile-sample2
Борис Джонсон объявил об отмене плана Б
19-01-2022
profile-sample2
Экспресс-тесты станут платными
19-01-2022
profile-sample2
«Дом для Дюймовочки» продается в Манчестере
19-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.