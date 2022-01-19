Microsoft покупает Activision Blizzard за £50,5 млрд

Крупнейшая сделка в истории игровой индустрии

Корпорация Microsoft объявила о решении приобрести компанию Activision Blizzard, разработчика культовых видеоигр Warcraft, Diablo и Call of Duty. Сумма сделки составит $68,7 млрд (£50,5 млрд), ее закроют в 2023 году, сообщает SkyNews.

Если самая дорогая сделка в истории игровой индустрии будет одобрена регулирующими органами, она сделает Microsoft третьей по величине фирмой отрасли в мире по выручке после китайской Tencent и японской Sony.

К Microsoft перейдут права на культовые игровые франшизы (кроме уже названных – Starcraft, Overwatch, Candy Crush и др.), а также права на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming. В сообщении отмечается, что игры Activision Blizzard будут добавлены в подписной сервис Game Pass, что обеспечит ему одну из самых привлекательных и разнообразных линеек игрового контента и упрочит позиции Microsoft в конкуренции с Sony.

По словам руководителя Microsoft Сатьи Наделлы, поглощение также даст производителю Xbox скачок в сфере мобильных игр и «сыграет ключевую роль в развитии платформ метавселенной».

Корпорация предложила купить Activision по цене $95 за акцию, что на 45% выше текущей рыночной стоимости. Цена на них упала почти на 40% с момента достижения рекордного уровня в прошлом году после череды медийных скандалов. Глава Activision Blizzard Бобби Котик пока сохранил свою должность, несмотря на обвинения в жестоком отношении к сотрудницам, а также игнорировании проблем, связанных с домогательствами и дискриминацией в компании. Тем не менее, по сообщениям Wall Street Journal, Котик может покинуть свой пост после завершения сделки.

Activision Blizzard в отчете о результатах второго квартала 2021 года сообщила о выручке $2,3 млрд (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 16%).