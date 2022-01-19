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Принцам Эндрю и Гарри не достанутся платиновые медали

Принцам Эндрю и Гарри не достанутся платиновые медали
Фото getarchive.net

Почетный знак не вручат отставным военным

Герцоги Йоркский и Сассекский не будут награждены юбилейными медалями, как другие военнослужащие. Потеряв свои почетные титулы, принцы Эндрю и Гарри утратили право на получение медали Queen’s Platinum Jubilee, которая будет вручена 6 февраля, сообщает The Telegraph. 

В ознаменование 70-летия королевы на престоле памятным знаком будут награждены действующие служащие вооруженных сил, полиции, пожарных, экстренных служб и пенитенциарной системы. Члены королевской семьи, занимающие почетные должности в армии, также имеют право на медаль. А вот служащие в отставке ее не получат, за исключением кавалеров Георгиевского креста или Креста Виктории. Таким образом, принцы Гарри и Эндрю останутся без награды.

В январе герцог Йоркский был лишен воинских званий на фоне продолжающегося судебного разбирательства с Вирджинией Джуффре, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Герцог отрицает претензии.

Почетные звания Эндрю включали многочисленные титулы: почетный комендант базы Королевских ВВС Лоссимут; главнокомандующий Королевского ирландского полка; полковник корпуса школы стрелкового оружия; главнокомандующий морской авиацией; королевский полковник Королевских горных стрелков; заместитель главнокомандующего Королевскими уланами; королевский полковник Королевского полка Шотландии.

Герцог Сассекский принц Гарри отказался от своих трех почетных титулов – капитан-генерал Королевской морской пехоты, почетный комендант базы ВВС Хонингтон и главнокомандующий малых кораблей и водолазов Королевского военно-морского командования – после решения сложить с себя обязанностей члена королевской семьи и переехать в США, принятого в 2020 году.

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