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Экс-министр просит Джонсона уйти

Экс-министр просит Джонсона уйти
Фото commons.wikimedia.org

Тори перебегают к лейбористам

Бывший министр кабинета Дэвид Дэвис присоединился к адресованным Борису Джонсону призывам покинуть пост премьер-министра, сказав тому: «Во имя Бога, уходите». Политика цитирует Би-би-си. По мнению Дэвиса, глава правительства не взял на себя ответственность за вечеринки на Даунинг-стрит.

Замечания бывшего министра прозвучали в палате общин после того, как депутат от консерваторов заднескамеечник Кристиан Уэйкфорд перешел на сторону лейбористов. 

Это случилось за несколько минут до того, как в парламенте началось заседание с вопросами к премьер-министру. Борис Джонсон в течение полутора часов отбивался от многочисленных призывов уйти в отставку.

На данный момент шесть депутатов-консерваторов публично заявили о своем недоверии премьер-министру. Предполагается, что еще большее число направило письма сэру Грэму Брэди, председателю вспомогательного Комитета 1922 года, который организует выборы лидеров тори. По неподтвержденным сведениям, необходимый для вотума недоверия порог в 54 заявления может быть достигнут в самое ближайшее время. Например, об этом заявляет лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс.

Тем не менее многие тори говорят, что дезертирство господина Уэйкфорда оставило такое неприятное впечатление, что «сплотило партию, предоставив альтернативную [Борису Джонсону] мишень для гнева» для депутатов-консерваторов.

Премьер-министр призывает однопартийцев не осуждать его до тех пор, пока не будут подведены результаты расследования, которым занимается старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей.

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