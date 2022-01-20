Принц Гарри с супругой регистрируют компании в офшорах

Они экономят на налогах

Принц Гарри и Меган Маркл создают фирмы в американской налоговой гавани. Согласно документам штата Делавэр, с апреля 2020 года юрист и бизнес-менеджер герцога и герцогини Сассекских зарегистрировали 11 компаний и траст, сообщает The Independent.

Несмотря на то что супруги живут и ведут бизнес в Калифорнии, они создали фирмы именно в штате Делавэр, который не облагает налогом деловые операции и не взимает налог на наследство.

Преимущества регистрации компании в Делавэре также включают низкие ставки налога на доходы физических лиц и тот факт, что акционеры, которые не живут в этом штате, не должны платить налог на акции в нем.

Около 65% компаний из списка Fortune 500 зарегистрированы в Делавэре.

Среди фирм, принадлежащих Гарри и Меган, есть одна под названием Orinoco Publishing LLC, которая, как считается, была создана для владения правами на потенциальный бестселлер – мемуары принца, которые должны быть опубликованы в этом году. Герцог Сассекский пообещал дать «полностью правдивый» отчет о своей жизни. Меган использовала другую издательскую фирму, Peca Publishing LLC, для владения правами на свою детскую книгу The Bench.

Все компании базируются в офисах адвоката Ричарда Геноу в Беверли-Хиллз, который много лет работал с Мэган. Некоторые фирмы герцогов Сассекских в штате Делавэр были созданы для владения товарными знаками своей благотворительной организации Archewell и связанных с ней компаний.