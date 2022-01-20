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Рост цен в Британии повторяет 30-летний рекорд

Рост цен в Британии повторяет 30-летний рекорд
Фото geograph.ie

Англичане выбирают между отоплением и едой

Инфляция в Великобритании в декабре 2021 года неожиданно подскочила до почти 30-летнего максимума. Это следует из данных Управления национальной статистики страны, на которые ссылается Би-би-си.

Стремительный рост цен на продукты питания и счетов за электроэнергию привел к росту инфляции до 5,4% за 12 месяцев до декабря по сравнению с 5,1% в декабре 2020 года, что стало еще одним ударом по нуждающимся семьям.

В последний раз инфляция была выше в марте 1992 года, когда она составляла 7,1%.

Аналитики прогнозируют, что весной цены на газ и электроэнергию снова приведут уровень инфляции к временам Джона Мейджора. 

В настоящее время счета домохозяйств за электроэнергию контролируются ценовым потолком, установленным правительством. Он ограничивает сумму, которую поставщики могут взимать с потребителей, однако эта мера будет пересмотрена 1 апреля, ведь энергетические компании несут убытки, которые приводят к массовым банкротствам. Счета за топливо могут увеличиться еще на 50% в ближайшие несколько месяцев, заявляют в отрасли.

В то же время уже сейчас есть признаки того, что высокая стоимость продуктов питания оказывается для многих непосильной. Ричард Уокер, глава сети супермаркетов Iceland, рассказал, что он наблюдает «тревожный» рост использования продовольственных банков.

«Возможно, некоторые люди сталкиваются с выбором между отоплением и едой. Мы теряем клиентов из-за голода»,отметил ретейлер, уточнив, что его магазины обслуживают некоторые из самых бедных слоев населения Великобритании.«Кто-то из наших клиентов может тратить на еду всего £25 в неделю, поэтому они уже с трудом сводят концы с концами», – посетовал предприниматель.

Канцлер Риши Сунак сказал, что понимает давление, с которым сталкиваются люди, и предпринимает все возможное. В оппозиционной Лейбористской партии заявляют, что семьи рабочих столкнулись с надвигающимся «тройным ударом» финансового давления. Они намерены добиваться от Банка Англии повышения процентных ставок, чтобы снизить потребительские расходы и приблизить инфляцию к целевому уровню в 2%.

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