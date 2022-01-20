Скачки герцога Йоркского переименуют из-за скандала

Принца Эндрю удалили из «Твиттера» и «Фейсбука»

Престижные скачки, названные в честь герцога Йоркского, будут переименованы, сообщает Би-би-си.

В руководстве ипподрома Йорка заявили, что подали заявку на переименование ежегодного заезда герцога Йоркского, чтобы «лучше отразить в названии» королевскую семью, в честь которой изначально было названо мероприятие.

Гонка была впервые проведена в августе 1895 года и названа в честь тогдашнего герцога, который впоследствии стал королем Георгом V.

Тем временем Букингемский дворец удалил профиль герцога Йоркского принца Эндрю в Twitter и обновил свой веб-сайт, чтобы подчеркнуть его вновь обретенный статус частного лица. Официальная страница в Instagram с 219 тысячами подписчиков, которая использует дескриптор @hrhthedukeofyork, стала частной, а страница принца в Facebook находится в процессе удаления. Герцог согласился больше не использовать титул Его Королевское Высочество.

На сайте его официальные обязанности перечислены в прошедшем времени, а дальнейшее содержание, подробно описывавшее его работу, было удалено. На странице теперь просто указано: «Важная часть роли герцога Йоркского заключалась в поддержке работы королевы в качестве главы государства».

Теперь уже экс-принцу в США грозит гражданский иск по обвинениям в сексуальных домогательствах, которые он постоянно отрицает.

Эндрю лишили прав и обязанностей члена королевской семьи в 2019 году из-за его дружбы с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. В январе 2022 года он вернул королеве свои права покровительства и военные титулы.