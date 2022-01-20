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В лондонском метро маски не отменят

В лондонском метро маски не отменят
Фото Flickr.com

Мэрия сетует на то, что не сможет штрафовать пассажиров

Мэрия Лондона заявила, что маски по-прежнему необходимо носить в метро и прочем общественном транспорте сети TfL – даже после того как правительственные ограничения плана Б будут сняты. Об этом пишет издание MyLondon. 

Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что после 26 января обязательный масочный режим отменяется, как и штрафы за его несоблюдение. Однако представитель мэра Лондона Садика Хана заявил, что маски останутся непременным «условием перевозки» для служб TfL.

Пассажиров могут заставить покинуть транспортное средство TfL за несоблюдение этого требования. Пресс-секретарь подчеркнул, что «в сети продолжат работать сотрудники правоохранительных органов, которые будут раздавать маски и требовать их надеть».

В мэрии выразили обеспокоенность по поводу отмены премьер-министром положения о масках. Представитель администрации добавил: «Мы можем не пускать людей с незакрытыми лицами в транспорт, это в наших полномочиях. Но теперь полицейские не смогут штрафовать нарушителей или привлекать их к ответственности. Мы бы предпочли, чтобы правительство оставило в силе положение о масках в общественном транспорте. Садик очень четко заявил, что они нужны».

Согласно действующему закону, лондонцы могут быть оштрафованы на £200 за отсутствие маски в общественном транспорте. Со следующей недели это станет невозможно.

Сам мэр обратился к пассажирам с просьбой продолжать соблюдение антиковидных мер: «Я прошу всех в нашей столице поступать правильно, чтобы защитить всех нас и предотвратить необходимость дальнейших ограничений в будущем».

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