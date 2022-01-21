﻿﻿﻿﻿﻿

Ковид начали диагностировать по рентгеновским снимкам

Ковид начали диагностировать по рентгеновским снимкам
Фото commons.wikimedia.org

Точность новой методики превышает 98%

Шотландские ученые разработали революционную технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая способна точно диагностировать COVID-19 всего за несколько минут – намного быстрее ПЦР-теста. Об изобретении пишет SkyNews. 

Разработка Университета Западной Шотландии (UWS), использует рентген, сравнивая снимки пациентов с теми, которые находятся в базе данных, содержащей около 3 тыс. изображений. В контрольном банке есть снимки пациентов с COVID-19, здоровых и болевших вирусной пневмонией.

Затем искусственный интеллект использует алгоритм, который обычно применяют для анализа визуальных образов, чтобы поставить диагноз. По утверждениям экспертов, точность обнаружения заболевания превышает 98%. Ученые надеются, что новая технология поможет снизить нагрузку на системы здравоохранения, особенно в странах, где с ПЦР-тестированием дела обстоят плохо.

Руководитель проекта, профессор Наим Рамзан, директор Исследовательского центра SMART Environments Research Center в UWS, сказал: «Уже давно назрела потребность в быстром и надежном инструменте, который сможет обнаруживать COVID-19, тем более с ростом случаев заболевания «омикроном». Впрочем, ученый подчеркнул, что симптомы ковида не различить на рентгеновских снимках на ранних стадиях заболевания, так что технология не сможет полностью заменить ПЦР-тесты.

Профессор Милан Радосавлевич, заместитель директора по исследованиям, инновациям и взаимодействию в UWS, добавил, что новая технология «может стать революционной».

profile-sample2
Студенты учатся оперировать в метавселенной
21-01-2022
profile-sample2
Ковид начали диагностировать по рентгеновским снимкам
21-01-2022
profile-sample2
Огромный астероид максимально приблизился к Земле
21-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.