Ковид начали диагностировать по рентгеновским снимкам

Точность новой методики превышает 98%

Шотландские ученые разработали революционную технологию искусственного интеллекта (ИИ), которая способна точно диагностировать COVID-19 всего за несколько минут – намного быстрее ПЦР-теста. Об изобретении пишет SkyNews.

Разработка Университета Западной Шотландии (UWS), использует рентген, сравнивая снимки пациентов с теми, которые находятся в базе данных, содержащей около 3 тыс. изображений. В контрольном банке есть снимки пациентов с COVID-19, здоровых и болевших вирусной пневмонией.

Затем искусственный интеллект использует алгоритм, который обычно применяют для анализа визуальных образов, чтобы поставить диагноз. По утверждениям экспертов, точность обнаружения заболевания превышает 98%. Ученые надеются, что новая технология поможет снизить нагрузку на системы здравоохранения, особенно в странах, где с ПЦР-тестированием дела обстоят плохо.

Руководитель проекта, профессор Наим Рамзан, директор Исследовательского центра SMART Environments Research Center в UWS, сказал: «Уже давно назрела потребность в быстром и надежном инструменте, который сможет обнаруживать COVID-19, тем более с ростом случаев заболевания «омикроном». Впрочем, ученый подчеркнул, что симптомы ковида не различить на рентгеновских снимках на ранних стадиях заболевания, так что технология не сможет полностью заменить ПЦР-тесты.

Профессор Милан Радосавлевич, заместитель директора по исследованиям, инновациям и взаимодействию в UWS, добавил, что новая технология «может стать революционной».