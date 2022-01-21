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Огромный астероид максимально приблизился к Земле

Огромный астероид максимально приблизился к Земле
Фото pixabay.com

Он больше самого высокого здания на планете

Итальянский астроном сделал кадры огромного астероида диаметром 3 451 фут (около 1 км) в момент его максимального сближения с нашей планетой, пишет The Daily Mail. Космический камень подлетел к Земле на самое близкое расстояние за 90 лет.

Астероид 7482 (1994 PC1) можно было разглядеть на небосводе как маленькую белую точку, когда он облетал нашу планету. Это случилось около 19:00 по Гринвичу 17 января. На следующий вечер, в 21:51 по Гринвичу 18 января, астероид максимально приблизился к Земле с 1933 года, пройдя на расстоянии 1,2 млн миль  (1,9 млн км) от нее.

Кадры прохождения небесного тела получил Джанлука Маси, астрофизик и руководитель проекта «Виртуальный телескоп»  Астрономической обсерватории Беллатрикс в Италии. По данным NASA, еще восемь так называемых околоземных объектов (NEO) должны безопасно пройти мимо Земли до конца января.

«Мы сделали несколько снимков потенциально опасного астероида (7482) 1994 PC1, когда он благополучно приближался к Земле, – сказал Маси. – У нас получилось сделать неподвижную картинку и красивую анимацию. Изображение получено с применением 60-секундной экспозиции, удаленно снято с помощью робота «Елена», доступного в Virtual Telescope, поэтому звезды выглядят как полоски, а сам астероид – как точка».

NASA оценивает диаметр астероида 7 482 (1994 PC1) в 3 451 фут (1 052 м), что намного больше, чем самое высокое здание на Земле, Бурдж-Халифа в Дубае, высота которого составляет 2 722 фута (830 м).

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