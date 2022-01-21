Студенты учатся оперировать в метавселенной

В виртуальной реальности не нужны хирургические инструменты

Группа студентов-медиков третьего курса университета Queen Mary прослушала первую в мире лекцию в виртуальной реальности, сообщает City A.M. По мнению экспертов, новая технология может стать жизненно важным инструментом в обучении будущих врачей, медсестер и хирургов.

По словам профессора Шафи Ахмеда, который вел лекцию, метавселенная имеет несколько значительных преимуществ по сравнению с традиционным онлайн-обучением. Студенты могут воспроизводить действия, которые ранее было возможно повторить только лично, что говорит о потенциально переломном моменте для образования.

Метавселенная – это трехмерный виртуальный мир, в котором пользователи создают собственные аватары, чтобы вместе выполнять реальные действия. Можно сказать, это цифровой мир, наполненный настоящими людьми.

«3D-среда позволяет нам создавать трехмерные ассеты, например анатомическую модель, а студенты могут взаимодействовать друг с другом, что явно невозможно в Zoom или Teams, – рассказывает профессор Ахмед. – Мы можем смоделировать настоящую медицинскую процедуру в виртуальной реальности, что может быть чрезвычайно полезным для обучения будущих врачей и хирургов».

По утверждениям ученых, обучение студентов в метавселенной помогает решить одну из ключевых проблем, возникших в результате онлайн-уроков, – отсутствие инструментов для проведения научных экспериментов и других практических действий.

В настоящее время планируется проведение большего количества лекций в этом формате. Программируются дополнительные модули для студентов других специальностей, которые хотели бы пройти обучение посредством виртуальной реальности.