﻿﻿﻿﻿﻿

У переболевших ковидом – проблемы с вниманием

У переболевших ковидом – проблемы с вниманием
Фото maxpixel.net

Недугу подвержены даже бессимптомные пациенты

Известно, что переболевшие коронавирусом могут страдать от проблем с вниманием и памятью. Новое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, выявило аналогичные эффекты у пациентов, перенесших болезнь бессимптомно, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Brain Communications. 

Исследователи проанализировали поведение 135 человек, которых пригласили сыграть в 12 «интеллектуальных игр». 40% добровольцев заявили, что уже переболели ковидом. У семи были тяжелые симптомы. Двое признались, что их излечение было долгим. Остальные сказали, что не испытали особых неприятностей, вызванных вирусом.

Переболевшие показали значительно худшие результаты, касающиеся памяти о прошлых событиях и способности фокусировать внимание в течение долгого времени. 

Оценка их внимания в «интеллектуальной игре», где требовалось вспомнить внешний вид и нахождение 20 объектов, упала с 75,5 до 67,8% в течение трех минут. Для сравнения: у тех, кто не был инфицирован, этот показатель снизился с 78,5 до 75,4%.

В более длительном тестировании памяти, проведенном 30 минут спустя, переболевшие продемонстрировали худшие показатели, чем представители контрольной группы. 

Доктор Сицзя Чжао, психолог-экспериментатор из Оксфорда, заявил: «Наши результаты показывают, что люди могут испытывать некоторые хронические когнитивные последствия в течение нескольких месяцев вне зависимости от симптоматики перенесенного заболевания».

profile-sample2
Студенты учатся оперировать в метавселенной
21-01-2022
profile-sample2
Ковид начали диагностировать по рентгеновским снимкам
21-01-2022
profile-sample2
Огромный астероид максимально приблизился к Земле
21-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.