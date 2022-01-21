У переболевших ковидом – проблемы с вниманием

Недугу подвержены даже бессимптомные пациенты

Известно, что переболевшие коронавирусом могут страдать от проблем с вниманием и памятью. Новое исследование, проведенное учеными Оксфордского университета, выявило аналогичные эффекты у пациентов, перенесших болезнь бессимптомно, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Brain Communications.

Исследователи проанализировали поведение 135 человек, которых пригласили сыграть в 12 «интеллектуальных игр». 40% добровольцев заявили, что уже переболели ковидом. У семи были тяжелые симптомы. Двое признались, что их излечение было долгим. Остальные сказали, что не испытали особых неприятностей, вызванных вирусом.

Переболевшие показали значительно худшие результаты, касающиеся памяти о прошлых событиях и способности фокусировать внимание в течение долгого времени.

Оценка их внимания в «интеллектуальной игре», где требовалось вспомнить внешний вид и нахождение 20 объектов, упала с 75,5 до 67,8% в течение трех минут. Для сравнения: у тех, кто не был инфицирован, этот показатель снизился с 78,5 до 75,4%.

В более длительном тестировании памяти, проведенном 30 минут спустя, переболевшие продемонстрировали худшие показатели, чем представители контрольной группы.

Доктор Сицзя Чжао, психолог-экспериментатор из Оксфорда, заявил: «Наши результаты показывают, что люди могут испытывать некоторые хронические когнитивные последствия в течение нескольких месяцев вне зависимости от симптоматики перенесенного заболевания».