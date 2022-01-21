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В Кембридже создали искусственную поджелудочную

В Кембридже создали искусственную поджелудочную
Фото pixabay.com

Она поможет маленьким диабетикам

Носимое устройство, разработанное для лечения диабета 1-го типа у малышей, использует алгоритм для определения количества инсулина, которое необходимо ввести в организм. Об изобретении рассказывает Би-би-си. 

Прибор разработан в кембриджском Институте метаболических наук Wellcome-MRC. Его программное обеспечение автоматически регулирует количество вводимого инсулина на основе прогнозируемых или текущих уровней глюкозы.

Лечение сахарного диабета 1-го типа у маленьких детей – сложная задача из-за различий в уровнях необходимого инсулина и особенностей реакции каждого конкретного ребенка на препарат. Сейчас многие из них используют устройства, которые постоянно контролируют уровень глюкозы и вводят инсулин с помощью помпы, соединенной с канюлей, вставленной под кожу. При этом родители должны сами контролировать уровень глюкозы с помощью монитора, а затем вручную регулировать необходимый объем вводимого инсулина. 

Новая технология использует приложение (CamAPS FX), которое в сочетании с монитором глюкозы и инсулиновой помпой действует как искусственная поджелудочная железа, автоматически регулируя количество вводимого инсулина. Согласно исследованию, опубликованному в New England Journal of Medicine, устройство более эффективно регулирует уровень сахара в крови, чем имеющаяся привычная техника.

В международном испытании приняли участие 74 ребенка с диабетом 1-го типа в возрасте от одного до семи лет. Все дети использовали гибридную замкнутую систему CamAPS FX в течение 16 недель, а затем в течение 16 недель применяли обычное лечение (сенсорно-дополненную помповую терапию). В среднем дети проводили около ¾ своего дня (72%) в целевом диапазоне уровней глюкозы при использовании CamAPS FX, что почти на 9 процентных пунктов выше, чем при использовании других технологий.

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