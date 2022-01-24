Борис Джонсон может вылететь с должности

Парламентарии хотят его уволить

Газета The Telegraph составила список консерваторов, публично высказавшихся против главы правительства и тех, кто его поддержал. На фоне скандала, связанного с вечеринками в саду его резиденции на Даунинг-стрит в мае 2020 года в его адрес все чаще звучат призывы уйти в отставку, причем не только со стороны оппозиции. В Консервативной партии намечается раскол: все больше тори требуют от Джонсона добровольно покинуть пост.

Комитет 1922 года, парламентская внутрипартийная группа, занимающаяся выборами премьер-министра, собирает подписи депутатов-консерваторов об объявлении лидеру, с которым тори одержали победу на выборах 2019 года, вотума недоверия. Для увольнения понадобятся мнения 54 парламентариев.

Перечень противников премьера возглавляет Дуглас Росс, лидер шотландских тори, назвавший оправдания главы правительства несостоятельными. Такого же мнения придерживается Уильям Рэгг, зампред Комитета 1922 года, предложивший Джонсону добровольно уйти в отставку, заявив, что скандал «будет постоянно отвлекать внимание от надлежащего управления страной». Экс-министр Дэвид Дэвис во время правительственного часа в парламенте и вовсе дал волю эмоциям: «Ради всего святого, господин Джонсон, просто уйдите!» Один из старейших членов партии, 78-летний сэр Роджер Гейл, почти 40 лет заседающий в парламенте, уверен: «Премьер-министру пришло время уйти либо с достоинством по своей воле, либо по решению Комитета 1922 года». Также на стороне противников Джонсона выступают Кэролайн Ноукс, Эндрю Бриджен, Тим Лоутон, Аарон Белл и Кристиан Уэйкфорд, которого уже нельзя причислять к тори, так как на фоне скандала он переметнулся к лейбористам.

В пользу сохранения премьером своего места высказались члены правительства почти в полном составе, включая канцлера казначейства Риши Сунака и главу МИДа Лиз Трасс, которых прочат на место нового руководителя. Поддержали главу кабинета спикер палаты общин Джейкоб Рис-Могг, генеральный прокурор Суэлла Браверман и множество членов парламента, в том числе бывший председатель Консервативной партии Джеймс Клеверли.