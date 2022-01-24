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Королева уехала в Сандрингем

Королева уехала в Сандрингем
Фото commons.wikimedia.org

Вероятно, там она отметит Платиновый юбилей

Елизавета II оставила Виндзорский замок и на вертолете вылетела в Сандрингем, где проведет следующие несколько недель, сообщает The Guardian.

Монарх обычно принимает свою семью в загородной усадьбе на Рождество, и члены королевской семьи традиционно посещают там праздничную церковную службу. Но в декабре 2021 года, в качестве меры предосторожности после роста числа случаев заболевания COVID-19, королева приняла решение остаться в Виндзорском замке. 

Ее зимние каникулы обычно заканчиваются через некоторое время после дня восшествия на престол, 6 февраля (дня смерти ее отца Георга VI в 1952 году). В этот день будет отмечаться 70-летие пребывания королевы на троне. С этой даты начнется масштабное празднование Платинового юбилея, который, судя по всему, королева встретит в своей загородной усадьбе. 

Рождество 2021 года было для королевы первым без герцога Эдинбургского. Большую часть минувшего года она прожила в Виндзорском замке, где они с принцем Филиппом находились во время карантина. 

Осенью прошлого года после того, как Елизавета II провела ночь в больнице, врачи рекомендовали ей больше отдыхать. Королева отказалась от ряда своих обязанностей и редко появляется на публике. 

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