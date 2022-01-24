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«Мальчик в голубом» вернулся в Лондон

«Мальчик в голубом» вернулся в Лондон
Фото:

Знаменитый портрет кисти Томаса Гейнсборо, написанный в 1770 году, будет выставлен в Лондонской национальной галерее. Картина передана во временное пользование калифорнийской библиотекой Хантингтона.
На момент открытия выставки исполнится ровно 100 лет с тех пор, как полотно в последний раз висело на стенах Национальной галереи. Шедевр был куплен железнодорожным магнатом Генри Э. Хантингтоном в 1921 году за рекордную для того времени цену – $728 тыс. До этого «Мальчик в голубом» принадлежал герцогу Вестминстерскому.

КОГДА: с 25 января по 15 мая
ГДЕ: Trafalgar Square, London WC2N 5DN
БИЛЕТЫ: вход свободный, nationalgallery.org.uk

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