«Мальчик в голубом» вернулся в Лондон

Знаменитый портрет кисти Томаса Гейнсборо, написанный в 1770 году, будет выставлен в Лондонской национальной галерее. Картина передана во временное пользование калифорнийской библиотекой Хантингтона.

На момент открытия выставки исполнится ровно 100 лет с тех пор, как полотно в последний раз висело на стенах Национальной галереи. Шедевр был куплен железнодорожным магнатом Генри Э. Хантингтоном в 1921 году за рекордную для того времени цену – $728 тыс. До этого «Мальчик в голубом» принадлежал герцогу Вестминстерскому.

КОГДА: с 25 января по 15 мая

ГДЕ: Trafalgar Square, London WC2N 5DN

БИЛЕТЫ: вход свободный, nationalgallery.org.uk