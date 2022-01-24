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Медики против обязательной вакцинации

Медики против обязательной вакцинации
Фото commons.wikimedia.org

Руководство NHS на уступки не идет 

Работники NHS провели акции протеста в Лондоне и других городах страны против политики обязательной вакцинации линейных сотрудников системы здравоохранения, сообщает SkyNews. Умеренное крыло протестующих призывает если не отменить ультиматум привиться или уволиться, то хотя бы перенести его дату. 

Тем временем газета The Telegraph приводит слова Дэнни Мортимера, генерального директора NHS Employers и заместителя генерального директора NHS Confederation, который опасается, что даже отсрочка обязательной вакцинации не поможет «нескольким тысячам» сотрудников NHS, рискующим потерять работу.

Для того чтобы сохранить место, все линейные сотрудники в Англии должны получить две дозы прививки к 1 апреля; это означает, что крайний срок первой инъекции начало февраля. По данным NHS, около 85 тыс. сотрудников совсем не вакцинированы, а еще 40 тыс. получили только первую дозу.

Руководителям медучреждений придется увольнять непривитых работников, которых нельзя перевести на другие должности, где те не будут контактировать с пациентами напрямую. «Отсрочка, конечно, позволит выгадать время, – сказал Мортимер. – Но даже через четыре недели мы все равно окажемся в положении, когда несколько тысяч человек потеряют работу»«Я подозреваю, что есть много людей, которые считают, будто NHS и правительство не пойдут на это, что правительство не хочет потерять ни одну медсестру и ни одного врача. Но ценность сплошной вакцинации намного превышает ущерб от увольнения нескольких тысяч сотрудников», – заключил чиновник. 

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