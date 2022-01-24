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МИД: Россия хочет подчинить себе Киев

МИД: Россия хочет подчинить себе Киев
Фото commons.wikimedia.org

«Агент Кремля» жалуется на угрозы в соцсетях

Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера», сообщает SkyNews. 

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении на Украину и ее оккупации. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», – говорится в сообщении.

Власти Великобритании готовы ввести серьезные экономические санкции против России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка заговора с целью приведения к власти пророссийских политиков. 

Такую позицию озвучил первый зампред правительства, министр юстиции Доминик Рааб в интервью SkyNews. Отвечая на вопрос ведущего, рассматривает ли Лондон отключение РФ от международной банковской системы SWIFT, Рааб подчеркнул, что против Москвы будет применен широкий пакет экономических и финансовых ограничений в случае попытки установления марионеточного режима на Украине.

Мураев, объявленный Британией «пророссийским лидером», которого спецслужбы якобы планируют привести к власти на Украине, в интервью газете Independent пожаловался на сотни угроз в социальных сетях. Он заявил, что не вовлечен в заговор и не собирается становиться частью правительства, навязанного «иностранными оккупантами», и что британский МИД подставил его.

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