«Агент Кремля» жалуется на угрозы в соцсетях

Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера», сообщает SkyNews.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении на Украину и ее оккупации. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», – говорится в сообщении.

Власти Великобритании готовы ввести серьезные экономические санкции против России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка заговора с целью приведения к власти пророссийских политиков.

Такую позицию озвучил первый зампред правительства, министр юстиции Доминик Рааб в интервью SkyNews. Отвечая на вопрос ведущего, рассматривает ли Лондон отключение РФ от международной банковской системы SWIFT, Рааб подчеркнул, что против Москвы будет применен широкий пакет экономических и финансовых ограничений в случае попытки установления марионеточного режима на Украине.

Мураев, объявленный Британией «пророссийским лидером», которого спецслужбы якобы планируют привести к власти на Украине, в интервью газете Independent пожаловался на сотни угроз в социальных сетях. Он заявил, что не вовлечен в заговор и не собирается становиться частью правительства, навязанного «иностранными оккупантами», и что британский МИД подставил его.