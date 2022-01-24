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Нусрат Гани наносит ответный удар

Нусрат Гани наносит ответный удар
Фото commons.wikimedia.org

Она обвиняет руководство тори в исламофобии

Два министра кабинета потребовали провести «надлежащее» расследование в отношении главного депутата палаты общин, парламентского секретаря Марка Спенсера, который якобы уволил Нусрат Гани с поста замминистра транспорта из-за ее вероисповедания. Также она потеряла право сидеть на передней скамье палаты общин. Спенсер обвинение отрицает, называя его как «полностью ложным», так и клеветническим, пишет The Telegraph. 

23 января Гани обвинила премьер-министра в том, что, когда она сообщила ему об этом сразу после перестановки в правительстве, он не отнесся к вопросу «серьезно».

«Мне было заявлено, что я нелояльна, поскольку не защищаю должным образом партию от обвинений в исламофобии», – сказала Гани. По словам политика, она почувствовала себя униженной и бессильной перед лицом таких заявлений.

Нусрат рассказала о поступившем в ее адрес предупреждении: в случае дальнейшего продолжения инициатив, связанных с этим вопросом, она «подвергнется игнорированию со стороны коллег», а «ее карьера и репутация будут разрушены». После этого ей пришлось смириться с подобной ситуацией.

Парламентария поддержали министры-мусульмане Надхим Захави и Саджид Джавид, а депутаты-консерваторы призвали Комиссию по вопросам равенства и прав человека (EHRC) провести расследование. Они также задались вопросом, не следует ли привлечь к нему полицию, предупредив, что описываемые события могут быть приравнены к расовой дискриминации.

Новый скандал угрожает добить Бориса Джонсона на фоне все возрастающего числа вопросов о его будущем в качестве главы правительства. В ближайшие дни будет опубликован отчет Сью Грей о «Патигейте» – деле о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна 2020 года.

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