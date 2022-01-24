Шедевры Рафаэля в Национальной галерее

Благодаря сотрудничеству с такими музеями, как Эрмитаж, Лувр, Национальная художественная галерея в Вашингтоне, музей Прадо, галерея Уффици, музей Ватикана и галерея Дориа-Памфили, жители британской столицы увидят беспрецедентную экспозицию, демонстрирующую всю широту мастерства, творческой силы и изобретательности Рафаэля. Помимо полотен, на выставке будут представлены его работы в области архитектуры, эскизы для скульптур, гобеленов и гравюр.

Его жизнь была короткой, творчество – великим, а наследие бессмертно!

КОГДА: с 9 апреля по 31 июля

ГДЕ: Trafalgar Square, London WC2N 5DN

БИЛЕТЫ: вход свободный, nationalgallery.org.uk