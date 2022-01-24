Тесты для прибывающих в Англию отменяются

Нововведение касается дважды вакцинированных

Правительство объявило об отмене с 11 февраля тестирования на ковид для полностью вакцинированных пассажиров, прибывающих в Англию, сообщает SkyNews.

Министр транспорта Грант Шаппс отметил, что всем, кто прибывает в Англию, по-прежнему будет необходимо заполнить анкету для отслеживания местонахождения пассажира (Passenger Locator Form). Однако, по словам чиновника, ее существенно упростят. Для невакцинированных путешественников отменяется самоизоляция. Они должны будут сделать один ПЦР-тест перед вылетом и еще один не позднее чем на второй день после прибытия в страну.

Решение было принято после того, как руководители крупнейших авиакомпаний Великобритании призвали правительство отменить ограничения, связанные с коронавирусом.

Авиаперевозчики отметили, что, по заявлениям ученых, вариант «омикрон» отступает, а текущие меры имеют «ограниченный эффект» в предотвращении распространения вируса.

Борис Джонсон заявил: «Благодаря жестким решениям и принятым нами важным мерам у нас по-прежнему самая открытая экономика и самое свободное общество в Европе. И хотя мы должны соблюдать осторожность, заметно, что показатели заболеваемости начинают падать. Мы решили, что прибывающим из-за рубежа пассажирам больше не нужно будет сдавать анализы, если они были дважды вакцинированы».

Йохан Лундгрен, исполнительный директор лоукостера easyJet, приветствовал эту новость: «Миллионы наших клиентов также будут рады увидеть возвращение свободного трафика в Великобританию. Теперь мы с надеждой смотрим в будущее, особенно на лето 2022 года». По мнению представителей индустрии, тестирование для путешественников должно навсегда уйти в прошлое. «Ясно, что ограничения на поездки существенно не замедлили распространение «омикрона» в Великобритании, и поэтому важно, чтобы такая мера больше не применялась в будущем автоматически», – полагает Лундгрен.