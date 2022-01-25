Борис Джонсон пообещал России «новую Чечню»

Такими будут последствия вторжения на Украину

Глава правительства Великобритании предрек, что конфликт на Украине в случае вторжения России может превратиться для Москвы в «новую Чечню», передает агентство Reuters.

Заявление было сделано на фоне растущего военного напряжения на границе Украины с Россией. «Мы должны четко дать понять Кремлю, что вторжение станет для него катастрофическим шагом», – сказал Джонсон журналистам. На вопрос, считает ли он, что агрессия неизбежна, он ответил: «Разведданные довольно мрачны. Я не думаю, что ее нельзя предотвратить, но это чувство все еще преобладает».

«Нам необходимо донести мысль о том, что вторжение в Украину для России будет болезненным, насильственным и кровавым делом, и, полагаю, очень важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать для них новой Чечней», – подчеркнул премьер.

Представители НАТО заявили в понедельник, что переводят силы в состояние готовности и усиливают военное присутствие в Восточной Европе, в том числе авиации и флота. Запад снабжает Украину оборудованием и вооружением, преимущественно пригодным для ведения партизанской войны. Кремль в ответ обвинил Запад в накачивании истерии.

Тем временем Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине. Решение последовало за призывом США начать эвакуацию семей американских дипломатов.