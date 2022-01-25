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Джонсон отметил день рождения во время локдауна

Джонсон отметил день рождения во время локдауна
Фото Flickr.com

Стало известно еще об одном запрещенном застолье

Глава правительства Великобритании участвовал еще в одной вечеринке во время первого локдауна летом 2020 года. По данным ITV News, премьер отпраздновал свой день рождения в резиденции на Даунинг-стрит, несмотря на запрет собраний в закрытых помещениях, действовавший в то время.

По сведениям журналистов, инициатором фуршета стала жена премьер-министра Кэрри Джонсон. Она помогла организовать для него сюрприз днем 19 июня, сразу после 14:00, когда глава правительства вернулся в свою резиденцию после официального визита в школу в Хартфордшире. 

По сообщениям, на мероприятии присутствовало до 30 человек, включая дизайнера интерьеров Лулу Литл, которая не входила в штат аппарата премьер-министра. В то время она руководила ремонтом квартиры Бориса Джонсона на Даунинг-стрит, что было предметом отдельного разбирательства.

Предполагается, что гостей праздника угощали закусками для пикника из магазина M&S. Собрание длилось около 20-30 минут. На Даунинг-стрит заявляют, что премьер-министр присутствовал на нем менее 10 минут. При этом ITV News считает, что вечером 19 июня 2020 года друзья семьи остались на ночь в резиденции, что является грубейшим нарушением действовавших правил.

За 9 дней до предполагаемой вечеринки по случаю дня рождения, 10 июня, Джонсон во время пресс-конференции на Даунинг-стрит попросил британцев «продолжать проявлять сдержанность и уважать правила, которые призваны обеспечить всеобщую безопасность».

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