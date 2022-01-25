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Министр казначейства подал в отставку

Министр казначейства подал в отставку
Фото gov.uk

Он тщетно боролся за репутацию правительства

Лорд Теодор Эгнью решил покинуть свой пост в правительстве из-за «удручающей» репутации властей в борьбе с мошенничеством, связанным с ковидными бизнес-кредитами. Об этом чиновник заявил в ходе заседания палаты лордов, передает SkyNews. 

По словам Эгнью, министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии продемонстрировало «прискорбно низкую компетентность» в деле надзора за льготным кредитованием, предложенным правительством в качестве помощи бизнесу. 

Более £47 млрд было выделено малым предприятиям в рамках крупнейшей правительственной стратегии борьбы с коронавирусом, чтобы спасти компании, подвергающиеся риску во время пандемии. Национальное контрольно-ревизионное управление подсчитало, что до £5 млрд из этой суммы могли быть затребованы обманным путем.

Эгнью заявил, что казначейство «похоже, не знает о последствиях мошенничества для нашей экономики и нашего общества или мало интересуется ими», добавив, что смесь «высокомерия, лени и невежества тормозит правительственную машину». Бывший министр полагает, что государственный надзор за бизнес-схемами, связанными с коронавирусными кредитами, был «отчаянно неадекватным» и что «были допущены школьные ошибки».

Лорд Эгнью, занимавший пост министра с февраля 2020 года, добавил, что его замечания и отставку «нельзя считать выпадом против премьер-министра». Представитель Даунинг-стрит поблагодарил пэра за его «значительный вклад, который он внес в работу правительства». Канцлер казначейства Риши Сунак написал в «Твиттере»: «Лорд Эгнью усердно и преданно служил министерству финансов. Я хочу поблагодарить его за самоотверженную службу и неустанную работу во время пандемии».

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