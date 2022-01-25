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Отец семейства нашел монету ценой £648 тыс.

Отец семейства нашел монету ценой £648 тыс.
Фото commons.wikimedia.org

Своей находкой он обязан детям

Хобби 52-летнего Майкла Ли-Мэллори из Девоншира позволило разбогатеть ему и его семье. При помощи металлодетектора он обнаружил в поле близ девонской деревни Хемьок золотой пенни времен Генриха III. Артефакт XIII века был продан на аукционе за рекордную сумму в £648 тыс., пишет The Guardian. 

Майкл в молодости увлекался поиском скрытых в земле сокровищ, но забросил свое хобби, когда обзавелся семьей. Именно подросшие дети уговорили его вернуться к старому занятию и пройтись с металлоискателем по окрестным сельскохозяйственным угодьям. Так и была найдена старинная монета. Не понимая, что попало ему в руки, Ли-Мэллори разместил фотографию пенни в социальных сетях, где ее заметили лондонские аукционисты из Spink. 

Счастливчик разделит выручку с землевладельцем. Свою долю он планирует вложить в образование детей, 13-летней любительницы истории Эмили, которая хочет изучать археологию в университете, и 10-летнего Гарри.

«В конце концов, именно им я обязан находкой, – рассказывает Ли-Мэллори. – Однажды жена мне говорит: «Ты помнишь, что обещал взять детей на металлопоиск?» Я сказал: «Хорошо, собирайтесь». В первый день мы нашли елизаветинскую монету, что разожгло мою страсть, и я купил новый детектор. С его помощью я обнаружил в поле пенни XIII века через 15 минут после выхода. Я знал, что это золото, но понятия не имел, насколько монета редкая».

Ли-Мэллори был так рад своей удаче, что съездил в Лондон, чтобы совершить паломничество к могиле Генриха III в Вестминстерском аббатстве. Он отдал дань уважения средневековому королю и поблагодарил его за находку.

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