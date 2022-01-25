ВОЗ: не следует терять бдительность

Коронавирус по-прежнему хитер и коварен

Человечеству еще предстоит пройти «долгий путь» рука об руку с ковидом, поскольку он «все еще представляет серьезную угрозу», несмотря на некоторый оптимизм по поводу близкого конца пандемии в Европе. Такое мнение в интервью Sky News выразил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирвирусу доктор Дэвид Набарро.

По его словам, «пройдена лишь половина марафона», и до сих пор неясно, сколько времени понадобится, чтобы достичь финиша, потому что у коронавируса в запасе еще много неприятных сюрпризов.

«COVID-19 – это новый вирус, и мы должны продолжать относиться к нему как к коварному врагу, очень опасному и довольно хитрому», – предупредил спецпредставитель ВОЗ.

Доктор Набарро раскритиковал политиков из числа тех, кто продолжает делать «удивительные прогнозы», утверждая, будто COVID-19 следует воспринимать как грипп. ВОЗ предостерегает правительства стран мира от чрезмерного оптимизма: лидеры не должны вводить граждан в заблуждение, утверждая, что «вирус внезапно ослаб».

Набарро продолжил: «Я хочу, чтобы все поняли простую вещь: к коронавирусу следует относиться с осторожным уважением. Он не изменился. Он абсолютно не сделался вдруг мягким и добрым».

В конце января в Англии отменяется большинство эпидемиологических ограничений, введенных на фоне распространения в стране штамма «омикрон». Среди них паспорта вакцинации, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.