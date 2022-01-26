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Британия отправит войска в Восточную Европу

Британия отправит войска в Восточную Европу
Фото Flickr.com

НАТО защищает своих союзников 

Выступая в парламенте, глава правительства пообещал, что британские войска будут отправлены для помощи в защите стран Восточной Европы в случае агрессии России против Украины. Политика цитирует The Independent.

«Если Россия вторгнется на Украину, мы рассчитываем внести свой вклад в любое новое развертывание сил НАТО для защиты наших союзников в Европе, – сказал премьер-министр. – Нет ничего нового в том, что крупные и могущественные страны используют угрозу грубой силы, чтобы запугать разумных людей, заставив их уступить совершенно неприемлемым требованиям».

Джонсон подчеркнул, что о предоставлении войск самой Украине речи не идет, потому что она не является членом НАТО. По его мнению, обучение и «оборонительное вооружение» – достаточная помощь этому государству. 

Великобритания и другие страны НАТО заявили, что дипломатические переговоры с Россией остаются приоритетом, чтобы убедить Кремль «избежать ловушки развязывания ужасной войны», как выразился Джонсон. В случае «дальнейшего российского вторжения на Украину» в отношении Москвы будут применены «быстрые карательные меры», что следует понимать как ужесточение санкций.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что 8 500 американских военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности для дислокации в Европе. Так НАТО реагирует на рост напряженности, укрепляя свои восточные рубежи.

В выступлении перед парламентариями премьер также предупредил об опасности «русского газового шантажа» зависимых стран, заявив депутатам: «В эпоху высоких цен на топливо нам приходится сталкиваться с этой реальностью».

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