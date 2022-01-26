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Бронирование авиабилетов выросло на треть

Бронирование авиабилетов выросло на треть
Фото Flickr.com

Причина – отмена обязательной изоляции

Объем бронирования авиабилетов туристических направлений значительно вырос накануне отмены обязательного тестирования на коронавирус и карантина для въезжающих в Великобританию, сообщает Би-би-си. Отмечается взрывной рост букинга на конец февраля и Пасху. 

Крупнейший британский авиаперевозчик Jet2 заявил, что число отложенных покупок увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей после того, как правительство объявило о смягчении правил. Изменение вступит в силу с 04:00 по Гринвичу 11 февраля.

Стив Хипи, исполнительный директор Jet2, полагает, что отмена тестирования для путешественников «изменит правила игры» для туристической индустрии. По его словам, спрос уже подрос даже до заявлений правительства, но после него продажи подскочили феноменально. 

В Jet2 отмечают, что особым спросом пользуются Канарские и Балеарские острова, материковая часть Испании, Италия и Португалия. «Огромный рост» отмечается у Греции, Турции, Кипра и других «летних» направлений. Впрочем, не отстают и горнолыжные курорты. По словам представителя компании, продажи на рейсы в Женеву, Зальцбург, Гренобль, Шамбери и Лион также увеличились после того, как Франция поддержала туристическую индустрию и ослабила некоторые ограничения для путешественников из Великобритании.

По данным компании Skyscanner, в настоящее время полностью вакцинированные туристы могут приезжать без последующей изоляции, лишь предъявив подтверждение статуса вакцинации или отрицательный результат теста, в 106 стран, включая Испанию, Италию и США. В Нидерландах и 19 других государствах действуют умеренные ограничения, предполагающие различные формы карантина. Еще в 30 стран, таких как Австралия и Новая Зеландия, попасть значительно труднее. 

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