Чем ознаменовались годы Тигра в прошлом?

Наступает год Тигра по китайскому календарю. Сильный, независимый, величественный хищник сулит много перемен и больших событий. Предлагаем перенестись в прошлое и посмотреть, какими были прежние «тигровые» годы, что они дали человечеству и как повлияли на настоящее.

Люди в тигровой шкуре

Кто из знаменитых британцев родился в год Тигра?

21.09.1866 – Герберт Уэллс, английский писатель-фантаст. Создавая свои романы, Уэллс и подумать не мог, что плоды его фантазии окажутся реальностью. То, что когда-то казалось ему далеким будущим, сейчас – самое что ни на есть настоящее. Писатель с радостью встретил изобретение телефона, полагая, что со временем он станет главным средством не только общения, но и ведения бизнеса, атрибутом жизни. Так и есть. Или вот еще: «В будущем дома, вероятно, станут нагреваться при помощи труб, проведенных в стены, от общего сильного источника тепла. Дома будут вентилироваться через трубы в стенах, в которых воздух будет нагреваться, пыль задерживаться, а испорченный воздух выводиться простым механизмом». Как в воду глядел: центральное отопление и кондиционирование воздуха. Предсказал писатель и появление оружия с оптическим прицелом, расщепление атомов и создание атомной бомбы. А что касается развития автодорог, то здесь снова в точку: «Появятся очень широкие автомобильные дороги, некоторые из них будут частными, платными. Для них разработают особые покрытия».

15.09.1890 – Агата Кристи, королева детектива. Ее произведения стали самыми публикуемыми (после Библии и Шекспира) и самыми переводимыми в мире. Ее пьеса «Мышеловка» – рекордсмен по количеству театральных постановок. Именно благодаря Агате Кристи мы знаем, что женская логика может творить чудеса, если за дело берется мисс Марпл.

08.05.1926 – сэр Дэвид Аттенборо, писатель-натуралист, телеведущий, создатель множества документальных фильмов о дикой природе, а также общественный деятель, выступающий за сохранение окружающей среды. За свою активную деятельность в 1985 году он был произведен в рыцари. В честь него названо более 20 живых организмов – бабочки, стрекозы, жуки, ящерицы и растения. В 2020 году, чтобы не отставать от современных трендов, 94-летний натуралист завел аккаунт в «Инстаграме». Всего за 4 часа и 44 минуты на страницу легендарного телеведущего подписались 1 миллион человек, что стало новым мировым рекордом. Первый пост Аттенборо, ролик о климатическом кризисе, собрал больше 17 миллионов просмотров. На видео ученый объясняет, что присоединился к «Инстаграму», потому что «мир в беде». Вся надежда, как он говорит, на молодежь.

15.08.1950 – принцесса Анна, единственная дочь королевы Елизаветы II. Ее называют самой трудолюбивой в семье монарха. Она приступила к исполнению королевских обязанностей сразу после окончания школы и с тех пор постоянно встречается с политиками, занимается благотворительностью, участвует в различных мероприятиях. Так, в 2021 году 71-летняя принцесса совершила 387 официальных визитов (это учитывая, что в году 365 дней и половина из них прошла в локдаунах). Целеустремленная, с сильным характером и выдержкой, Анна – единственная из членов королевской семьи, кто участвовал в Олимпийских играх. В Монреале она заняла 24-е место в личном первенстве по троеборью. Позже ее дочь Зара последует примеру матери и возьмет серебро на состязаниях по конному спорту на летней Олимпиаде 2012 года. Кстати, Анна сознательно лишила своих детей королевских титулов, чтобы они не были обременены никакими соответствующими обязанностями. Все-таки быть членом «фирмы» – это большой труд.

17.04.1974 – Виктория Бэкхэм, певица, актриса, модель, дизайнер и бизнес-леди. «Шикарная перчинка» давно признана иконой стиля, и каждое ее появление в свете широко обсуждается модными критиками. Виктория с мужем Дэвидом выпускают модную одежду, в том числе джинсы, а также парфюм и солнечные очки. Чета Бэкхэм давно дружит с королевской семьей и даже была приглашена на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

23.10.1986 – Эмилия Кларк, британская актриса, известная как мать драконов из саги «Игра престолов» или как Сара Коннор из боевика «Терминатор: Генезис». Все ее героини – сильные, целеустремленные женщины, как и она сама. Трудно представить, что в школе девушку буквально травили. И причиной тому были… большие подвижные брови, которые сейчас являются изюминкой ее образа. А еще у Эмилии необычные глаза: у актрисы редкое заболевание, гетерохромия, что приводит к неравномерному цвету радужной оболочки.

Главная Тигрица года

Это звание по праву принадлежит в 2022 году королеве Елизавете II, которая 21 апреля будет отмечать 96-ю годовщину со дня рождения. А 6 февраля исполняется 70 лет со дня ее восхождения на престол. Вся страна будет праздновать Платиновый юбилей – никто из британских монархов так долго не правил. Да и по мировым стандартам это тоже более чем весомый срок. Судьба распорядилась так, что Елизавета, рожденная не в главной линии престолонаследия, оказалась так близко к королевскому трону и в 26 лет взялась за руль государства. Королева является рекордсменкой не только по времени правления, но и по количеству стран, правительницей которых она является. В ее ведомстве 116 государств Содружества с населением в 139 миллионов человек. Еще один мировой рекорд: Елизавета II изображена на монетах 35 стран. Никто еще не удостоился подобной чести в таких масштабах. В Великобритании весь год будут проходить соответствующие праздничные события.

Тигриное рычание

Тигр, конечно, не соловей, чьи трели можно слушать бесконечно. Но зато если уж пронесся громкий тигриный рык, то слышно его далеко. Неудивительно, что в год Тигра случились важные музыкальные открытия.

12.07.1962 – первое выступление группы «Роллинг стоунз», которого могло бы и не быть. В этот день группа Blues Incorporated, где периодически появлялся Мик Джаггер, получила приглашение выступить на Би-би-си. Как назло (а вышло – к счастью), в это же время они должны были выступать в клубе Marquee. Приятель Джаггера Алексис Корнер предложил Брайану, Мику, Киту, Иэну и Дику, которые только делали первые шаги на музыкальном поприще, заменить их на клубной сцене. Именно на этом концерте группа впервые выступила под названием The Rolling Stones. Эта дата и считается днем образования группы, которая появилась сначала на британских, а затем и на мировых музыкальных сценах. Рокеры выпустили в Великобритании 22 студийных и 8 концертных альбомов. Общемировой тираж альбомов The Rolling Stones превысил 250 миллионов, 200 миллионов из них были проданы в США – это один из самых успешных показателей в истории музыкальных групп.

05.10.1962 – выпущен первый сингл группы «Битлз». Еще одна легендарная группа, постоянно конкурирующая с роллингами. Но, в отличие от них, «Битлз» уже выступали, их знали, правда, в основном на малой родине – в Ливерпуле и его окрестностях. А однажды битлы даже выехали на гастроли в Гамбург. Но именно этот год стал началом мирового признания. После присоединения к группе Ринго Старра в октябре 1962 года вышел первый сингл «Love Me Do», занявший 17-е место в британском чарте. Через пару лет в Америке сингл достигнет вершины и продержится на 1-м месте целых 18 месяцев. Но тогда для них все только начиналось…

06.04.1974 – группа «АББА» побеждает в конкурсе «Евровидение» с песней «Ватерлоо». Спросите, как это относится к Британии? Дело в том, что конкурс проходил в курортном городе Брайтон на южном побережье Англии. Соединенное Королевство на конкурсе представляла австралийка Оливия Ньютон-Джон с песней «Long Live Love» («Да здравствует любовь»). Песня певице не нравилась, но в результате голосования телезрителей на конкурс была выбрана именно она. То ли настрой Оливии сказался, то ли звезды так сошлись, то ли конкуренты оказались сильнее, но Великобритания в этом конкурсе оказалась лишь четвертой. А вот соперники просто-таки ворвались в мировые чарты, в том числе британские. Именно песня «Ватерлоо» открыла путь группе «АББА» к мировой славе и мировым сценам. Это единственная песня – победитель Евровидения, вошедшая в топ-10 в 15 странах. Неудивительно, что она была признана лучшей за всю историю конкурса.

Дела Тигриные

04.11.1890 – в Лондоне открылось электрическое метро, старейшая в мире подземная железная дорога, существующая с 1863 года. Первый поезд состоял из 23 вагонов без крыши, управлялся паровозом, который работал на углях, и жутко коптил. Именно в столице был открыт туннель глубокого заложения, позволивший строить дорогу на электрической тяге. Таким образом, в центре поезда проходят глубоко под землей, а на окраинах выходят на поверхность. Первой стала Северная линия на участке Стоквелл – Кинг-Уильям-стрит. А первым пассажиром стал принц Уэльский, будущий король Эдуард VII. 6-километровая дорога называлась Metropolitan Railway (столичная железная дорога), сокращенно ее стали называть Metro – и пошло-поехало…

14.10.1926 – первая публикация книги о Винни-Пухе, фактически день рождения забавного плюшевого медвежонка. Его создатель, писатель Алан Милн, вовсе не думал о полноценной книге, когда подарил своему сыну Кристоферу Робину игрушечного медвежонка на день рождения. Но мальчик так привязался к игрушке, что проводил все дни напролет, выдумывая какие-то невероятные истории для своих плюшевых друзей. Алан вдохновился, глядя на эту игру, и стал сочинять рассказы для сына. Но рассказов становилось много, и Милн отправлял их в газету. Рассказы легли в основу первой книги, и Винни-Пух мгновенно стал любимцем детей. Приключения медвежонка переведены более чем на 25 языков, включая латынь.

05.10.1962 – в Лондоне состоялась премьера первого фильма о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу», который положил начало 25 фильмам бондианы. На главную роль пробовалось множество актеров, прежде чем утвердили кандидатуру Шона Коннери. Продюсеры почему-то до последнего сомневались, что простой парень с шотландским акцентом сможет убедительно смотреться в образе хладнокровного британского агента в элегантном смокинге. Коннери было 32, когда он сыграл первого Бонда, и 41, когда он завершил карьеру агента 007. После предварительного просмотра «Доктор Ноу» Ян Флеминг заявил, что фильм просто ужасен. Однако зрителям история супергероя пришлась по душе, и при сравнительно небольшом бюджете фильма он имел большой финансовый успех. Флемингу лично приходилось улаживать конфликты и делать все возможное, чтобы картину пропустили: цензура считала, что в ней много секса и насилия. «Доктор Ноу» – единственный фильм бондианы, где нет собственного музыкального трека, но есть знаменитая заставка – Бонд в черном круге с дулом пистолета – и ключевая фраза: «Мое имя – Бонд. Джеймс Бонд».

10.12.1962 – на экраны кинотеатров вышел фильм «Лоуренс Аравийский». Еще одна громкая премьера года, завоевавшая 7 «Оскаров», в том числе в номинации «Лучший фильм». «Лоуренс» рассказывает о событиях Арабского восстания 1916–1918 годов и считается одной из лучших британских картин. В одночасье начинающие актеры Питер О’Тул и Омар Шариф стали мировыми кинозвездами. Примечательно, что роль шерифа Али предлагали Алену Делону, но тот отказался, так как не захотел носить карие контактные линзы, скрывающие его небесно-голубые глаза. Фильм уникален тем, что в нем нет ни одной женской роли.

01.10.1974 – в столице открылся первый «Макдональдс». В районе Вулидж без особой помпы принял посетителей первый американский ресторан фастфуда. Это был 3 000-й «Макдональдс» в мире. Американцам пришлось приложить немало усилий, чтобы завоевать британский рынок: привыкшим к неторопливым обедам англичанам понадобилось время, чтобы раскусить эту новинку. Но дешевизна и быстрота обслуживания сделали свое дело: гамбургер стоил всего 15 пенсов, чизбургер – 21 пенс, а недорогой обед из гамбургера, картофеля фри и молочного коктейля, известный как United Tastes of America, – 48 пенсов. Что говорить, ресторан быстро стал популярен.

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Это лишь малая часть событий, происходивших в годы Тигра. Будем надеяться, что 2022-й подарит миру новые незабываемые впечатления и невероятные события.

Подготовила Оксана Кеш