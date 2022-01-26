Прогноз на 2022-й: чего ждать от года Водяного Тигра?

Год Водяного Тигра начнется 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023 года.

Международный мастер фэн-шуй Маритес Аллен делится прогнозом и предупреждает, что год Водяного Тигра «к сожалению, связан с напряженностью, борьбой и восстаниями». Поэтому лучше избегать скандалов и искоренять свои недостатки. «Тигр олицетворяет энергию, силу, лидерство, целеустремленность и защиту, а также уязвимость, чувствительность, переоценку и отношение «все или ничего», – говорит Аллен.

Кабан

Вы можете как извлечь выгоду от связи с тайным другом, тигром, так и столкнуться с проблемами – к этому периоду лучше относиться с легкостью, ведь он характеризуется приходом и удач, и неудач. Постарайтесь меньше волноваться. Ваши источники дохода, будь то полный или неполный рабочий день, обеспечат необходимый достаток. У вас есть шанс оказаться в группе значимых личностей. Это невероятный прорыв, потому что ваши контакты – это ваш капитал, самое время извлекать из этого выгоду. Также нужно обратить внимание на здоровье и отказаться от вредных привычек.

Собака

Этот год станет немного лучше предыдущего, он будет богат на перспективы, часто неожиданные. Ваша счастливая звезда способствует таланту и инновациям, которые помогут вашему творчеству, а новый талант еще и принесет прибыль. Бизнесмены могут испытывать трудности в общении с окружающими, получать комментарии и предложения от других людей. Высока вероятность несчастных случаев и травм. Возможны эмоциональные срывы и серьезные психические расстройства. Чтобы избежать этого, научитесь оставаться позитивными. Постарайтесь сосредоточиться и не забывайте заниматься медитативной деятельностью для поддержания хорошего настроения.

Дракон

Все, что вас тревожило в прошлом году, наконец развеется. Этот год будет лучше, добрее, хотя он может начаться немного иначе. Не позволяйте невзгодам и трудностям взять над вами верх. К концу года позитивных моментов станет больше. Звезды принесут Драконам удачу в карьере, дав толчок во многих жизненных аспектах. Не думайте, что ваш нынешний доход может покрыть все потребности. В этом году лучше не брать кредитов и вообще тщательно продумывать все судьбоносные решения. Лучше вложить финансы в прибыльное предприятие, чем тратить их на роскошь. Общее состояние здоровья будет хорошим, но вы можете испытывать стресс и приступы депрессии.

Лошадь

Вы союзник правящего Тигра, и все начинания из прошлого года принесут плоды в настоящем. Это время для начинаний, а также больших перспектив. В целом 2022 год будет для вас плодотворным, особенно на работе, где вы будете видеть постоянный подъем. Успех и хороший доход возможны, если вы отважитесь на новое дело. Скорее всего, вы наймете сотрудников, которые помогут вам развиваться. Следите за своим психическим здоровьем и темпераментом. В некоторые неблагоприятные месяцы ваши отношения с окружающими и близкими могут ухудшаться.

Обезьяна

Для вас 2022 год – это время перманентных конфликтов. Вам не раз придется трансформироваться и адаптироваться, но будьте осторожны, когда меняетесь и пробуете что-то новое. Ваш доход будет нестабильным, но достаточным для удовлетворения потребностей. Продолжайте усердно работать, сохраняя при этом уверенность в своих начинаниях. Путешествуйте, если представится возможность, пробуйте сотрудничать с людьми из других стран. Вы можете получить травму или обнаружить проблемы со здоровьем, а также оказаться в центре конфликтов, в том числе мелких.

Бык

В 2022 году вы сможете улучшить карьеру. Однако помните о недоброжелателях из вашего близкого окружения. Сохраняйте спокойствие и будьте честны с самими собой, старайтесь не раскрывать личную информацию малознакомым людям. Ваш доход будет стабильным в течение всего года. У вас завяжутся хорошие отношения с начальством, что может привести к продвижению по службе и увеличению зарплаты. Этот год будет лучше в плане здоровья, чем прошлый, но будьте внимательны к возможным проблемам с сердцем.

Кролик

Этот год принесет как удачу, так и некоторые проблемы. Если вы занимаете руководящую позицию, вы преуспеете и получите прибыль. Хороший год для стартапа и стратегических инвестиций. Вы можете столкнуться со стрессом, давлением и резкими перепадами настроения. Стремитесь к равновесию, соблюдайте спокойствие и ведите активную жизнь, больше выходите в свет.

Крыса

Это ваш счастливый год! Улучшение вашего отношения к карьере поможет достичь своих целей и даже накопить богатство. Постоянная смена работы, если она не гарантирована, не принесет пользы в этот период, лучше придерживаться надежного и стабильного места. Если вы не будете следить за своим здоровьем, год пройдет непродуктивно. Обратите внимание на свой рацион – самое время начать правильно питаться.

Петух

Это год больших финансовых возможностей: хороший доход может принести бизнес, связанный с куплей-продажей, недвижимостью и юридической практикой. Но слишком не рискуйте. Несмотря на то что плохое настроение может повлечь ухудшение здоровья и возникновение серьезных осложнений, вы будете в силах противостоять неудачам.

Овца

Будьте осторожны с инвестициями – как финансовыми, так и в отношениях. Некоторые люди могут попытаться выставить вас в очень противоречивом свете. Если вы будете следить за своим здоровьем, то сможете вылечить даже хронические заболевания. Важно сформировать хорошие привычки.

Змея

Удача – на горизонте, особенно в сфере богатства и карьеры, но будьте осторожны: важно не переработать. Вы можете испытывать упадок сил, а также умственный и физический стресс, особенно если вы живете далеко от своей семьи. Будьте готовы к тому, что в этом году ваше финансовое состояние может ухудшиться. Лучше не брать денег взаймы. Во избежание несчастных случаев будьте предельно осторожны при обращении с острыми предметами, особенно на кухне. Избегайте высоты, экстремальных увлечений и масштабных массовых сборищ.

Тигр

Скорее всего, вы столкнетесь с серьезной неудачей в доходах, но если сможете сфокусироваться, то решите большинство финансовых проблем. Постарайтесь откладывать деньги и сохранить текущую работу. Новое дело открывать не рекомендуется. Если вы родились в 1962, 1974 или 2010 году, возможно, вам придется бороться с часто проявляющимися проблемами со здоровьем. Обращайте внимание на симптомы, свидетельствующие о заболеваниях печени и желчного пузыря.