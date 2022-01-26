Каждую десятую акушерку могут уволить

К апрелю все сотрудники NHS должны привиться

Не менее 10% специалистов в области акушерства и неонатологии (около 1 700 человек в абсолютном выражении) по-прежнему остаются непривитыми. В Лондоне это число составляет 12,5%, пишет газета The Telegraph со ссылкой на данные журнала Health Service.

Согласно текущим планам прививочной кампании, линейные работники NHS должны быть полностью вакцинированы к апрелю 2022 года. Это значит, что тех из них, кто не получил первый укол, начнут увольнять уже в феврале. На данный момент около 5% сотрудников еще не сделали оба укола, а 8% – первый.

Большое число непривитых акушерок на фоне среднего показателя по NHS вызывает опасения, учитывая количество поступающих к ним в распоряжение рожениц, которые сами не были вакцинированы. Согласно последним данным, 96% беременных, госпитализированных с симптомами ковида в период с мая по октябрь 2021 года, не были привиты. В каждом пятом случае, когда беременные поступали в больницы с коронавирусом, их дети нуждались в неонатальной помощи.

Преподобная Сара Маллалли, экс-главный санитарный врач Англии (с 1999 по 2004 год), а ныне епископ Лондона, на прошлой неделе призвала отложить введение обязательной вакцинации, заявив, что потеря персонала может подвергнуть риску женщин и детей. Королевский колледж медсестер, Королевский колледж акушерок и Королевский колледж врачей общей практики также просили правительство отложить введение новых правил, предупредив, что неуступчивость в этом вопросе может иметь «катастрофические» последствия.

Представитель Департамента здравоохранения и социального обеспечения остался непреклонен: «Вакцинация персонала – это правильное решение для защиты пациентов и тех, кто за ними ухаживает. Подавляющее большинство сотрудников NHS получили вакцину, которая является нашей лучшей защитой от COVID-19».