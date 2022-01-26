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Сын Леннона продает вещи отца с аукциона

Сын Леннона продает вещи отца с аукциона
Фото Кадр из фильма «Волшебное таинственное путешествие»

Часть денег пойдет на благотворительность 

Джулиан выставил личные вещи отца на NFT-аукцион. Среди них черный плащ Джона Леннона, который он носил в фильме «На помощь!» 1965 года, и рукописные ноты Пола Маккартни к песне «Hey Jude», посвященной именно Джулиану, пишет The Guardian.

Джулиану было пять лет, когда в 1968 году Джон Леннон бросил мать мальчика Синтию ради Йоко Оно. Маккартни поехал навестить Джулиана в семейный дом Леннонов в Суррее и в машине придумал мелодию и суть текста «Hey Jude».

Изначально она называлась «Hey Jules» и была написана, чтобы утешить юного Джулиана – «взять грустную песню и исправить ее» («Take a sad song and make it better»). «Я знал, что ему будет нелегко, – сказал однажды Маккартни. – Мне всегда жаль детей в случае развода».

По пометкам Пола на нотах заметно, как он разбивает песню на четыре отдельные части. Хит начинается с «голоса и фортепиано» и заканчивается хоровым пением, прокомментированным «LONG SLOW FADE».

На аукцион в качестве невзаимозаменяемых токенов также выставлены несколько гитар, подаренных Джулиану Леннону его отцом, и пальто, которое гитарист The Beatles носил в фильме «Волшебное таинственное путешествие» 1967 года.

«Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и дать новую жизнь наследию моего отца», – сказал Леннон-младший.

Онлайн-торги продлятся до 7 февраля. Часть выручки пойдет в благотворительный фонд Джулиана Леннона «Белое перо».

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