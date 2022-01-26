Вечеринками Джонсона займется полиция

Правоохранители возьмут за основу доклад правительства

Столичная полиция начала расследование по факту проведения вечеринок на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна, сообщает Би-би-си.

Комиссар Крессида Дик заявила, что с 2020 года полиция изучает потенциальные нарушения правил изоляции во время пандемии на ряде мероприятий в правительственных зданиях на Даунинг-стрит и Уайтхолле.

Она добавила, что расследование было начато после того, как предварительные итоги внутреннего разбирательства, проведенного государственным служащим Сью Грей, были переданы в правоохранительные органы. Согласно источникам, доклад Грей практически завершен и будет опубликован в самое ближайшее время, однако остается неясным, будет ли это сделано до окончания полицейского расследования.

Представитель премьер-министра заявил, что Борис Джонсон не считает себя нарушителем закона. Глава правительства извинился за посещение застолья в саду его резиденции 20 мая 2020 года во время первого локдауна, заявив, что он думал, будто это было «рабочее мероприятие». В конце января появились новые обвинения премьера в том, что в июне 2020 года прошла вечеринка по случаю его дня рождения.

По данным источников британской прессы, «винные пятницы» были обычным делом для сотрудников аппарата правительства и нередко продолжались до трех часов ночи. В начале декабря 2020 года сотрудники резиденции даже приобрели холодильник для вина на 34 бутылки. По неподтвержденным данным, после вечеринок чиновники и их помощники часто оставались ночевать на диванах, а по утрам уборщицы находили на столах пустые бокалы. В это время в Британии действовали чрезвычайно строгие ограничения, запрещавшие встречи двух и более лиц из разных семей.