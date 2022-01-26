Возвращение к плану А

Зачем правительство отменяет ограничения в период самого заразного штамма?

С 27 января Англия сняла ограничения, включенные в план Б. По сообщениям правительства, уровень инфицированности и, соответственно, госпитализации населения существенно снижается, поэтому необходимости в серьезных мерах уже нет. Как с оптимизмом объявил Борис Джонсон, пик заболеваемости «омикроном» в Соединенном Королевстве пройден. Изменения по возвращению к плану А касаются только Англии, а в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии решения будут приниматься отдельно. Снятие ограничений в Англии происходит на фоне пика заболеваемости в соседних странах, с открытыми границами… Какие меры соблюдать уже не надо? И почему Англия больше не боится COVID-19?

Что изменится?

Отмена плана Б для жителей Англии означает возвращение в офисы: больше не надо будет трудиться из дома. Теперь люди должны обсудить со своими работодателями условия работы. Кроме того, 27 января закончилась обязательная сертификация: уже не нужно предъявлять ковид-пропуск или отрицательный тест для входа в такие места, как ночные клубы или спортивные стадионы. Правительство отмечает, что организации могут устанавливать свои ограничения, добровольно используя NHS Covid Pass.

Кроме того, отозвано требование носить маски в общественных местах, хотя их использование предлагается в закрытых или замкнутых пространствах. С 20 января дети могут не носить маски в классах. Министерство образования вскоре отменит руководство по их использованию в общественных местах.

Требование о том, что люди с положительным результатом на коронавирус должны самоизолироваться, останется в силе. Срок самоизоляции сокращен до пяти дней для тех, у кого будет получен отрицательный результат на пятый и шестой дни. Борис Джонсон, обращаясь к палате представителей, с надеждой отметил, что требования к самоизоляции скоро и вовсе канут в Лету. По его словам, ковид становится эндемичным, и кабмину нужно будет заменить юридические требования советами и рекомендациями, призывающими людей с вирусом быть осторожными и внимательными к другим. «Срок действия правил самоизоляции истекает 24 марта, после чего, я очень надеюсь, мы не будем его продлевать. Действительно, если бы данные позволяли, я хотел бы добиться голосования в этой палате, чтобы перенести эту дату», – сказал премьер-министр.

Есть информация о том, что правительство также отменит требование для полностью вакцинированных путешественников пройти тест на COVID-19 в течение двух дней после их возвращения в Англию. Ожидается, что непривитым туристам все равно нужно будет сдавать тесты перед отъездом в Великобританию, а также самоизолироваться и проходить дополнительные тесты по возвращении.

Самый заразный Штамм коронавируса «омикрон», обнаруженный в конце ноября в Южной Африке, сильно отличается от предыдущих – он самый заразный. По данным ВОЗ, за прошедшую неделю штамм привел к 18 млн заражений COVID-19 в мире. Людьми с сильным иммунитетом он переносится легче, чем, например, «дельта», но его опасность в том, что он может порождать новые штаммы коронавируса.

Как отметил глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, более высокая степень заразности «омикрона» вызовет рост числа госпитализаций и смертности в тех регионах, где наблюдается невысокий уровень вакцинации. «Экспоненциальный рост случаев инфицирования почти всегда приводит к росту числа летальных исходов и госпитализаций», – отметил Райан.

Почему отменили?

Борис Джонсон объясняет отход от плана Б тем, что волна «омикрона» в настоящее время спадает. Он опирается на мнение ученых. «Существует значительное давление на NHS по всей нашей стране, особенно на северо-востоке и северо-западе. Но число госпитализаций, которое всего две недели назад удваивалось каждые девять дней, теперь стабилизировалось, а в Лондоне даже сократилось. Также сокращается число пациентов, находящихся в реанимации», – отметил премьер.

Джонсон призвал людей проявлять здравый смысл при реагировании на угрозу коронавируса и (при необходимости) делать повторную прививку.

Пик заболеваемости Пока Англия снимает ограничения, в странах Евросоюза, а также на Западе и Востоке отмечается резкий скачок заболеваемости. Так, во Франции на прошлой неделе было зарегистрировано более 500 тыс. новых случаев – подобных цифр не было с начала пандемии. Впрочем, как и в Германии, где за сутки был поставлен рекорд – более 118 тыс. заражений.

Как предупреждают представители ВОЗ, «омикрон» вполне способен заразить половину населения Европы. В США также зафиксировано рекордное число новых инфицирований, а Швеция возвращается к ограничительным мерам. В Китае на карантин закрыт город Аньян в провинции Хэнань. Как сообщает агентство Синьхуа, жителям запрещено выходить из дома и передвигаться на автомобиле.

Радоваться или плакать?

Реакция общественности на снятие ограничительных мер больше напоминает пир во время чумы. Владельцы бизнеса, связанного с массовым присутствием людей на своих объектах, безусловно, рады больше всех: это означает их возвращение к прежним доходам.

«Окончание мер по плану Б – это фантастическая новость для таких мест, как наше, и для всего сектора гостеприимства, – говорит продюсер цирка Джек Джей. – Нам будет очень приятно восстановить хотя бы часть той уверенности, которая была у нас до коронавируса». По его словам, во время пандемии цирк понес убытки в сотни тысяч фунтов.

Более сдержанно реагируют руководители компаний. Тревор Холден, управляющий директор районного совета Бродленда и совета Южного Норфолка, отмечает, что не все сотрудники вернутся в офис. «В ближайшее время мы увидим что-то действительно захватывающее, а именно будущее офисной работы», – заявил он. Пока от четверти до трети сотрудников работают из дома, но руководство не планирует возвращать всех в офис. «Мы собираемся собрать все самое лучшее, чему мы научились у людей, работающих дома, их достижения в использовании технологий и внедрить это в офисную работу», – сказал Холден.

А вот представители сферы образования не спешат радоваться. Дэн Стил, директор Школы Короля Джона в Бенфлите: «На протяжении пандемии мы действительно следовали советам правительства и советам общественного здравоохранения, поэтому будем очень взвешенно принимать решение по поводу сегодняшних изменений. Во время пандемии школа научилась быть достаточно гибкой и адаптироваться к некоторым действующим ограничениям. Мы будем следить за местными случаями, чтобы убедиться, что мы вводим правильные ограничения, чтобы быть уверенными, что мы на самом деле помогаем персоналу и ученикам в школе. Я оптимистично смотрю в будущее, но мы должны сохранять размеренность в следовании рекомендациям».

Объявление об отмене плана Б вызвало обеспокоенность у профсоюзов преподавателей и работников здравоохранения, а также у представителей NHS и общественного здравоохранения. В частности, глава лейбористской партии Кейр Стармер сказал, что поддержит изменение лишь в том случае, если оно будет подтверждено доказательствами. По его словам, Джонсон должен убедить общественность в том, что он действует для защиты здоровья всех британцев, а не только для сохранения своей должности.

А судьи кто?

В столь непростой для страны и всего мира период пандемии важно понимать, кто принимает жизненно важные для населения решения.

Возможно, конечно, что Борис Джонсон блещет завидным иммунитетом. Видимо, из-за этого он, как и многие другие представители истеблишмента, безбоязненно веселился на рождественских вечеринках в прошлом году, но что с другими? Ведь маска, как показывают исследования, больше ограничивает распространение вируса от его носителя, чем защищает от его проникновения легкие здорового человека. Именно поэтому, снимая маску, зараженный без симптомов имеет большие шансы инфицировать обладателя более слабого иммунитета.

Многие коллеги-политики решением Бориса Джонсона об отмене плана Б недовольны и просят его отставки. «До сих пор я поддерживал его… но это не лидерство», «Его действия – это попытка уйти от ответственности, а не взвалить ее на себя», – такие комментарии звучат от представителей партий.

Учитывая скандал, связанный с обнародованием данных о посещении Джонсоном вечеринок, член парламента Кристиан Уэйкфорд перешел на сторону лейбористов и обвинил премьера в «позорном» поведении, заявив, что тот «неспособен предложить лидерство и то правительство, которого заслуживает страна».

Если в соседних европейских странах сейчас зафиксирован пик заболеваемости штаммом «омикрон», а в Англии всего пару недель как наблюдается небольшой спад, то значит ли это, что защитные меры необходимо срочно убирать и праздновать окончание пандемии? Думается, что можно было бы и подождать несколько месяцев стабилизации ситуации. Наверняка, если бы Соединенное Королевство было сейчас в составе Евросоюза, таких решений не было бы принято, но у сегодняшних лидеров отдельные соображения на этот счет…