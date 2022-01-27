Bentley переходят на электричество

Первая модель появится в 2025 году

Bentley разработает свой первый полностью электрический автомобиль, сообщает The Telegraph.

Автопроизводитель, принадлежащий Volkswagen, заявил, что его первый аккумуляторный электрокар будет готов через три года, а к 2030 году компания намерена производить исключительно электромобили и выделит на эти цели £2,5 млрд.

Bentley модернизирует завод в городе Кру в рамках десятилетнего плана, нацеленного на сокращение потребления воды и выбросов углерода. «Beyond100 – самый дерзкий план в истории Bentley и сегмента класса люкс. Это амбициозная и надежная дорожная карта к нулевым выбросам СО2 от всей нашей бизнес-системы, включая переход на 100%-е производство BEV всего за восемь лет», – заявил глава компании Эдриан Холлмарк.

По его словам, обеспечение производства своего первого полностью электрического автомобиля в Кру стало «вехой» для компании. Ранее в январе представители автопроизводителя обнародовали рекордные цифры продаж. Достижению таких показателей способствовал спрос на гибридный внедорожник Bentayga, цена на который начинается с чуть более £150 тыс.

В прошлом году Bentley продала 14 659 автомобилей, что примерно на треть больше, чем в 2020 году, благодаря росту продаж в Китае и Америке примерно на 40%. Конкурирующий производитель элитных автомобилей Rolls-Royce также установил рекорд в прошлом году, продав 5 586 автомобилей, что на 49% больше, чем в 2020-м.

В то время как большинство автопроизводителей массового рынка испытывают трудности из-за нехватки компьютерных чипов, гораздо более высокая маржа, которую получают производители предметов роскоши, позволила им игнорировать повышение цен на компоненты.