«Глобус» обновил репертуар

Старинный театр верен шекспировской классике

Театр «Глобус» объявил репертуар нового сезона. Там, как ни странно, очень много Шекспира, шутит Time Out London.

Главным хитом можно считать «Короля Лира» (10 июня – 24 июля). Кэтрин Хантер исполнит роль несчастного монарха, а звезда «Глобуса» Мишель Терри сыграет одновременно Корделию и Шута. Режиссером станет Хелена Каут-Хоусон.

Впрочем, хронологически сезон начнется с архетипической романтической комедии «Много шума из ничего» (22 апреля – 23 октября), режиссером которой станет Люси Бейли. Ее предыдущие постановки «Тит Андроник» и «Макбет» в «Глобусе» печально известны своей кровавостью – кто знает, может, и здесь Бейли останется верна себе.

У лондонцев с 19 мая по 21 октября будет возможность увидеть «Генриха VIII», эту зрелищную, квазиисторическую пьесу, возможно, наиболее известную тем, что из-за спецэффектов пятьсот лет назад на постановке сгорел оригинальный елизаветинский «Глобус». У пьесы, поставленной Эми Ходж, вероятно, есть некоторые проблемы, поэтому в соавторы к Шекспиру позвали писательницу Ханну Халил.

В программе будет обновленная постановка многолетнего хита Шона Холмса «Буря» (22 июля – 22 октября), а завершится сезон новой пьесой о Жанне д’Арк писательницы Чарли Жозефин (25 августа – 22 октября).

Репертуар также включает гастрольный спектакль «Юлий Цезарь», который ненадолго заедет в «Глобус», хрестоматийный «Макбет» и совершенно новый детский спектакль Midsummer Mechanicals, «сиквел» «Сна в летнюю ночь».