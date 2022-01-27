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Изменения в ПДД: у велосипедов – приоритет

Изменения в ПДД: у велосипедов – приоритет
Фото commons.wikimedia.org

Телефоном пользоваться запрещено 

В целях извлечения выгоды из бума внутреннего туризма правительство изменило правила дорожного движения, чтобы велосипедисты и пешеходы чувствовали себя на дороге безопаснее. Полный перечень изменений опубликован на сайте confused.com

Новые правила изменяют иерархию участников дорожного движения, в которой предпочтение отныне отдается тем, кто подвергается большему риску: велосипедистам и пешеходам. Так, повышен приоритет пешеходов на тротуарах при переходе или ожидании перехода через дорогу. Обновлено руководство по безопасному обгону велосипедистов, описывающее дистанцию и скоростной режим. Велосипедисты также будут иметь преимущество на перекрестках при движении прямо.

Правительство объясняет, что «участники дорожного движения, которые могут причинить наибольший вред, несут максимальную ответственность за опасность, которую они могут представлять для других».

Также вводятся более строгие ограничения на использование мобильных телефонов в транспортных средствах. В 2021 году автомобилистов можно было наказывать только за общение по телефону за рулем. Согласно новому правилу, которое может начать действовать в начале этого года, водителей будут наказывать за любое использование телефона, за исключением спутниковой навигации.

Местные советы смогут штрафовать автомобилистов на сумму до £70 за мелкие нарушения правил дорожного движения, например за неправильную парковку. Правительство еще проводит консультации по поводу запрета парковки на тротуарах, но в сообщениях говорится, что решение в Англии и Уэльсе может быть принято в этом году.

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