Посреди Лондона открыли окно в Антарктиду

Наблюдение за пингвинами поможет дикой природе

Гигантский портал (4 м в высоту и 4 т весом) появился на Трафальгарской площади, дав лондонцам возможность с тоской взглянуть на место, еще более холодное и пустое, чем Лондон в это время в прошлом году, – Антарктиду. Об этом пишет Time Out London.

В окне видна прямая трансляция из жизни отдаленных колоний пингвинов в Антарктике. Милые птицы служат серьезной цели. Гринпис создала «л едяной портал » , чтобы напомнить жителям столицы об исчезающем антарктическом ландшафте.

«Во время пандемии большинство из нас чувствовали себя отрезанными от природы, – говорит Уилл Маккаллум, глава отдела океанов Гринпис Великобритании. – Но мир вокруг нас все еще существует, и такие места, как Антарктика, быстро приходят в упадок. Мы видим их в документальных фильмах о природе, и они кажутся чем-то чужим, но это не так, это наша планета. Надеюсь, люди, которые смогут своими глазами увидеть жизнь в Антарктике, этих смешных птенцов пингвинов, поймут, в насколько бедственном положении находится мировой океан».

В настоящее время Гринпис работает с американскими учеными, изучая сокращение популяции пингвинов в Антарктиде. На прошлой неделе экспедиция обнаружила колонию папуасских пингвинов в месте, обычно слишком холодном для обитания таких птиц. Из-за этого экологи стали бить во все колокола, призывая общественность обратить внимание на изменения климата.

В марте 2022 года правительство намерено вести переговоры с ООН, чтобы определить судьбу океанов планеты. Есть вероятность, что результатом саммита станет создание охраняемых океанических заповедников более чем в трети водного покрова Земли.