В Хаммерсмите открывается ИКЕА

Покупателям обещают веганские фрикадельки

IKEA, шведский ретейлер, известный своей любовью к огромным магазинам за городом, открывает свой первый мини-маркет в Великобритании на центральной улице в Хаммерсмите, сообщает Time Out London.

Новый магазин площадью 4 600 кв. м откроется для посетителей 24 февраля в бывшем торговом центре Kings Mall. В нем будет представлено 4 000 наименований товаров, а 1 800 товарных позиций можно будет забрать в день открытия. В супермаркете будет организован шведский гастроном, где будут подавать знаменитые фрикадельки (в том числе вегетарианские) и другие скандинавские блюда.

Питер Джелкеби, региональный менеджер по розничной торговле IKEA в Великобритании и Ирландии, сказал: «Поскольку покупательские привычки меняются, а центры городов после пандемии представляют собой совсем другую, нежели раньше, картину, новый формат магазина знаменует собой следующий шаг в преобразовании нашего бизнеса, поскольку мы стремимся сделать IKEA более доступной и недорогой».

Переход к меньшему формату происходит по мере того, как бизнес ИКЕА переходит в онлайн. Цифровые продажи выросли на 73% в прошлом году и теперь составляют около £1 на каждые £4, потраченные офлайн.

Сейчас у ИКЕА восемь таких небольших магазинов – по сути, пунктов выдачи. Шведский ретейлер недавно подписал соглашение о приобретении бывшего помещения TopShop на Оксфорд-стрит, хотя даже оно также намного меньше, чем филиалы за городом, и даже в Тоттенхэме и Кройдоне.