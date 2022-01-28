Бывшее общежитие продается за £15 млн

Из бонусов – вид на Парламент, три гаража

Часть студенческого общежития Королевского колледжа в центре Лондона была переделана в роскошный особняк и выставлена на продажу за £15 млн, пишет Time Out London.

Из бывшего храма разгильдяйства и антисанитарии – притом внесенного в список памятников архитектуры II степени – открывается замечательный вид на Темзу, Парламент, Ламбетский дворец и «Лондонский глаз».

Агентство Rightmove подробно описывает особенности объекта: в нем шесть спален, шесть ванных комнат, пять гостиных, тренажерный зал, девятиметровый бассейн, огромный сад, кинотеатр на 15 мест в подвале, а также три гаража и дополнительное жилье для ваших многочисленных слуг.

При этом в особняке полностью отсутствует какая-либо отделка. Он выставлен на продажу совершенно «голым», за исключением установленной сантехники и электрики. Новый владелец должен будет сделать все остальное самостоятельно. Риелторы утверждают, что завершенный дом такого размера и престижа в том же месте будет стоить в три раза дороже.

Лондон делит четвертое место с Москвой по росту цен на элитную недвижимость. Данный рост в этом сегменте превысит в 2022 году 7% – это максимальный показатель за последние восемь лет. Завершение локдаунов, отмена гербового сбора и прекращение политической нестабильности в связи с Брекситом привели к нормализации рыночных условий. Кроме того, для покупателей, которые проводят сделки в евро и долларах, действуют скидки в размере 20–30%.