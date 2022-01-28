Миниатюру Бэнкси продали за £1 млн

Граффити спасло деревню от разорения

Крошечная конюшня, украшенная граффити знаменитого уличного художника Бэнкси, была продана на аукционе более чем за £1 млн. Торги в Ньюкасле вызвали интерес во всем мире, и лот купили по телефону менее чем за две минуты, сообщает Би-би-си.

Надпись «Go Big or Go Home» на домике с соломенной крышей появилась на макете деревни Грейт-Ярмут в Норфолке в августе прошлого года во время выставки Бэнкси Great British Spraycation.

Граффити оставалось незамеченным в течение двух дней, пока один из посетителей не указал на него. Позже организация Pest Control, которая подтверждает подлинность работ Бэнкси, удостоверила принадлежность надписи его руке. Домик выставили на продажу владельцы макета деревни, которые заменили его точной копией, опасаясь, что оригинал могут украсть.

Цена лота составляла £800 тыс., но с комиссией и гонораром художника она была увеличена до £1 млн. Одна из владельцев макета, Фрэнсис Ньюсом, сказала: «Бэнкси стал для нас спасением, нам пришлось здорово пострадать из-за пандемии. Мы надеемся, что продажа защитит будущее деревни».

Объявив о лоте 685, представитель аукционистов Anderson and Garland Джулиан Томсон отметил, что он «рад привезти произведение искусства на Северо-Восток» и что для него «большая честь» впервые вывести Бэнкси на рынок. Опустив аукционный молоток, Томсон сказал: «Это было захватывающим переживанием, но, пожалуйста, оставайтесь с нами, у нас есть другие, более доступные произведения искусства».