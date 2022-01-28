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Принц Чарльз борется за возрождение живых изгородей

Принц Чарльз борется за возрождение живых изгородей
Фото picryl.com

Его Высочество ненавидит заборы

Великобритания должна восстановить утраченные живые изгороди, которые когда-то составляли «жизненно важную часть ландшафта», заявил принц Уэльский, выступая на соревнованиях по укладке живой изгороди, пишет The Telegraph. 

Британия после Второй мировой войны потеряла около половины своих живых изгородей, а многие из оставшихся экземпляров пребывают в плачевном состоянии. Принц Чарльз, покровитель Общества живых изгородей, устроил в своем поместье Хайгроув состязание, чтобы развивать традиционные сельские навыки. Участие в конкурсе поощряется как для новичков, так и для опытных мастеров.

Его высочество заявил, что живые изгороди скрепляют почву, предотвращают эрозию, затопление и связывают зеленые массивы. «Они также обеспечивают важные коридоры биоразнообразия для всех насекомых и других существ, которые в них живут, включая бабочек и садовых сонь, – добавил он. – Я думаю, очень важно активно заняться возрождением живых изгородей, чтобы попытаться восстановить традиционный сельский ландшафт».

Принц и его сыновья ранее говорили о своем энтузиазме в отношении этого ремесла. Чарльз посадил около 15 миль кустов вокруг Хайгроува, поскольку ненавидит заборы. В документальной передаче, посвященной 70-летию принца, его младший сын, герцог Сассекский, указывал, что принц Уэльский часто берет с собой на сельскохозяйственные работы дежурного полицейского, который вынужден с топором и кувалдой плечом к плечу с Чарльзом ровнять заросли. «Нередко они возвращаются в крови», – заметил принц Гарри. Чарльз подтверждает эту информацию: «Из кустов я выбираюсь в таком виде, словно покидаю поле битвы при Азенкуре».

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