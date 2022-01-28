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Раскрыта тайна черепа с бриллиантами

Раскрыта тайна черепа с бриллиантами
Фото commons.wikimedia.org

Как Дэмиен Херст всех обманул

Когда художник Дэмиен Херст заявил, что продал свою работу «Ради любви к Богу» –  инкрустированный бриллиантами череп – за ошеломительную сумму в £50 млн, в мире искусства задались вопросами. Кто были те анонимные инвесторы, которые выдали всю запрашиваемую цену? Почему они заплатили наличными? Теперь господин Херст дал ответы, пишет The Telegraph. 

Художник сам был одним из покупателей собственной работы – знаменитого черепа, который сейчас пылится в лондонском хранилище Хаттон-Гарден. Это довольно иронично, если вспомнить дни, когда работа выставлялась по всему миру и собирала огромные толпы зрителей.

Херст подтвердил, что череп по-прежнему принадлежит ему, галерее White Cube и нескольким другим инвесторам. 56-летнего художника удручает, что покупатели готовы платить миллионы за картину, но при этом не видят ценности в человеческом черепе, инкрустированном 8 601 бриллиантом. «Все знают, что создание картин ничего не стоит, но их можно продать за бесконечное количество денег. Почему дорогой череп нельзя продать за большие деньги?» – недоумевает он.

Когда Херст представил «Ради любви к Богу» в июне 2007 года, он заявил, что только стоимость материалов составила £15 млн. Эксперты по бриллиантам оспорили эту цифру, заявив, что она значительно ниже. Ценник в £50 млн сделал череп самой дорогой работой среди творений ныне живущих художников.

Херст изготовил череп на пике своей карьеры. В следующем, 2008 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне его работы установили новый рекорд продаж. Всего с молотка ушли 223 лота за £111 млн, включая жеребенка в формальдегиде, проданного за £2,3 млн.

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