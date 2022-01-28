В нашей галактике обнаружен странный объект

Это мощный источник излучения

Австралийские ученые обнаружили в Млечном пути некий странный вращающийся объект, который излучает радиосигналы с четкой периодичностью. Астрономы никогда не видели ничего подобного и называют свою находку «жутковатой», передает SkyNews.

Впервые странный космический объект был замечен аспирантом Университета Кертина в Западной Австралии Тайроном О’Догерти. Он выяснил, что неизвестное тело производит выброс энергии, который длится ровно 1 минуту и повторяется каждые 18 минут.

Это произошло еще в конце 2020 года, но промежуточные результаты исследований были опубликованы в журнале Nature лишь 26 января 2022 года. Астрономы время от времени находят необычные космические объекты, которые «включаются» и «выключаются», отправляя в космос радиоизлучение с определенным периодом между фазами активности. Такие объекты известны в астрономии как транзиенты. Но, по словам исследователей, они еще не видели источников мощных энергетических лучей, которые «включались» бы ровно на минуту.

«Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что в космосе происходят какие-то странные физические процессы», – говорит доктор астрофизики Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований. На данный момент ее коллеги выяснили, что объект находится на расстоянии примерно 4 тыс. световых лет от Земли, он невероятно яркий и обладает сверхмощным магнитным полем. По поводу природы обнаруженного тела есть два предположения. Оно может оказаться нейтронной звездой или «белым карликом» – сжавшимися остатками старой звезды.