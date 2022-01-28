﻿﻿﻿﻿﻿

В нашей галактике обнаружен странный объект

В нашей галактике обнаружен странный объект
Фото pixabay.com

Это мощный источник излучения

Австралийские ученые обнаружили в Млечном пути некий странный вращающийся объект, который излучает радиосигналы с четкой периодичностью. Астрономы никогда не видели ничего подобного и называют свою находку «жутковатой», передает SkyNews. 

Впервые странный космический объект был замечен аспирантом Университета Кертина в Западной Австралии Тайроном О’Догерти. Он выяснил, что неизвестное тело производит выброс энергии, который длится ровно 1 минуту и повторяется каждые 18 минут.

Это произошло еще в конце 2020 года, но промежуточные результаты исследований были опубликованы в журнале Nature лишь 26 января 2022 года. Астрономы время от времени находят необычные космические объекты, которые «включаются» и «выключаются», отправляя в космос радиоизлучение с определенным периодом между фазами активности. Такие объекты известны в астрономии как транзиенты. Но, по словам исследователей, они еще не видели источников мощных энергетических лучей, которые «включались» бы ровно на минуту.

«Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что в космосе происходят какие-то странные физические процессы», – говорит доктор астрофизики Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований. На данный момент ее коллеги выяснили, что объект находится на расстоянии примерно 4 тыс. световых лет от Земли, он невероятно яркий и обладает сверхмощным магнитным полем. По поводу природы обнаруженного тела есть два предположения. Оно может оказаться нейтронной звездой или «белым карликом» – сжавшимися остатками старой звезды.

profile-sample2
Принц Чарльз борется за возрождение живых изгородей
28-01-2022
profile-sample2
Бывшее общежитие продается за £15 млн
28-01-2022
profile-sample2
Миниатюру Бэнкси продали за £1 млн
28-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.