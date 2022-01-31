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Гарри и Меган спорят со Spotify

Гарри и Меган спорят со Spotify
Фото Flickr.com

Им претит антиваксерский подкаст

Герцог и герцогиня Сассекские выразили озабоченность по поводу сервиса Spotify на фоне продолжающегося спора из-за антипрививочных материалов на платформе, сообщает The Telegraph. 

Spotify, подписавший в прошлом году контракт на £18 млн на работу с медиакомпанией Archewell, принадлежащей Гарри и Меган, в январе 2022 года подвергся критике из-за предполагаемого распространения дезинформации о COVID-19 другими подкастерами.

Пара «выражала озабоченность» политикой Spotify непублично, предупреждая о «серьезном вреде» ложной информации. Однако теперь они сделали заявление на этот счет. Это произошло на фоне скандала вокруг главного подкаста сервиса«Опыт Джо Рогана», который подвергся критике из-за того, что ведущий якобы транслировал скептические взгляды на вакцинацию от коронавируса и лечение от него. Представитель компании Archewell заявил: «Мы выражаем обеспокоенность политикой Spotify, чтобы те постарались бороться с фейками о прививочной кампании и помогли справиться с кризисом в области общественного здравоохранения. Мы рассчитываем на то, что Spotify пойдет нам навстречу в этом вопросе».

Комментарии Archewell появились после того, как музыканты Нил Янг и Джони Митчелл потребовали удалить их музыку с платформы, если подкаст Джо Рогана по-прежнему будет транслироваться в Сети. Spotify удалил музыку Янга с платформы и оставил «Опыт Джо Рогана», который подписал эксклюзивный контракт со Spotify на сумму £82 млн в 2020 году и теперь считается одним из самых популярных подкастеров в мире.

Spotify подвергся критике во время пандемии COVID-19 за то, что якобы предоставил платформу для «маргинальных» взглядов, включая то самое интервью Джо Рогана с ученым-вакцинистом Робертом Мэлоуном, который заявил об опасностях вакцины против ковида. Позже Роган пояснил, что никогда не был противником вакцинации, подчеркнув, что не является уважаемым источником информации и не призывает людей отказываться от прививок – напротив, он сам сторонник этого метода профилактики заболеваний.

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