Лиз Трасс: британцы вряд ли будут воевать

Готов пакет санкций против российских олигархов

Глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс сообщила, что существует «реальная угроза» вторжения России на Украину, но «очень маловероятно», что солдаты королевства будут задействованы в каком-либо конфликте, передает Би-би-си.

Тем не менее Трасс заявила, что Великобритания отправляет оружие в Украину и «усиливает» свою систему санкций, чтобы олигархам, близким к Кремлю, «негде было спрятаться».

«Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто из российских бизнесменов и под какими санкциями окажется, но этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не останется никого, кто сможет думать, будто у него есть иммунитет против нашего правосудия», – подчеркнула Трасс, пригрозив, что законопроект позволит ввести ограничения против любых компаний, «к которым есть интерес Кремля».

Министр также рассказала, что Великобритания предлагает дополнительную военную поддержку ближайшим союзникам по НАТО. Любое вторжение было бы «ужасным для Европы», отметила Трасс, выступая на Би-би-си. Глава МИДа полагает, «весьма вероятно», президент Российской Федерации Владимир Путин хотел бы вторгнуться на Украину: «Мы делаем все возможное с помощью сдерживания и дипломатии, чтобы убедить его воздержаться».

По ее данным, Москва якобы разместила около 100 тыс. военнослужащих, танки, артиллерию и ракеты у границы с Украиной. При этом в Кремле отрицают любые планы вторжения в бывшую советскую республику. Более того, президент Украины Владимир Зеленский прямо обвинил западных союзников и СМИ в нагнетании паники.