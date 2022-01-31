«Малик» и «Корри» разбушевались: есть жертвы

Ураганы обесточили Шотландию и часть Англии

Около 16 тыс. домохозяйств в Шотландии (9 тыс.) и на северо-востоке Англии (7 тыс.) остались без электричества после двух штормов, обрушившихся на Великобританию. В результате падения деревьев погибли два человека – мальчик в Стаффордшире и женщина в Абердине, сообщает Би-би-си.

Несколько школ в Абердиншире заявили, что закроются или откроются позже из-за проблем с электричеством и отоплением. Большая часть Шотландии, Северной Ирландии и некоторые части северной Англии продолжают находиться под «желтым» повышенным предупреждением Метеорологического бюро.

Порывы ветра с колоссальной скоростью 92 мили в час были зарегистрированы в Сторновее, на Западных островах. Заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни отметил, что страну ждут довольно сложные несколько дней. Компания Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) заявила, что восстановила энергоснабжение около 64 тыс. клиентов, пострадавших от урагана «Малик». На момент написания заметки в регионе еще 1,5 тыс. домов оставались без электричества.

В Англии компания Northern Powergrid предупредила, что «относительно небольшая часть» ее клиентов, проживающих в Нортумберленде и графстве Дарем, останется без света ближайшие дни. Режим «крупного инцидента» был объявлен в графстве Дарем после того, как шторм «Малик» привел к закрытию дорог, поваленным деревьям и разрушенным линиям электропередач.

Энди Билклаф, директор по полевым операциям Northern Powergrid, сказал: «Нам еще многое предстоит сделать, но сейчас у нас есть большая команда, которая в настоящее время находится в идеальных условиях для той работы, которую мы выполняем».