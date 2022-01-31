Налоги в Британии вырастут в апреле

Рейтинги для консерваторов вторичны

Премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак заявили, что запланированное увеличение взносов на социальное обеспечение от работников и работодателей произойдет в апреле, несмотря на призывы отказаться от повышения из-за нагрузки на бюджеты домохозяйств, сообщает Reuters.

Вследствие растущей инфляции, приводящей к подорожанию жизни, правительство столкнулось с давлением, в том числе со стороны некоторых консерваторов, выразившимся в требовании отложить или отменить новый налог на здравоохранение и социальное обеспечение, в результате которого ставка национального страхования вырастет на 1,25%.

Некоторые британские газеты предполагали, что Джонсон, которому, возможно, грозит вотум недоверия из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, может попытаться заручиться поддержкой избирателей и однопартийцев, отказавшись от повышения налога, однако этого не произошло.

В совместной статье, опубликованной в газете Sunday Times, Джонсон и Сунак отметили, что, хотя консерваторы традиционно сокращают налоги, им обоим приходится нести ответственность за государственные деньги. В 2020/2021 финансовом году Великобритания столкнулась с самым большим дефицитом бюджета со времен Второй мировой войны, эквивалентным 15% валового внутреннего продукта. Политики рассказали, что продолжат искать лучший способ поддержать граждан в период восстановления экономики после пандемии и рассматривают среднесрочный и долгосрочный планы по повышению безопасности энергоснабжения Соединенного Королевства.

Инфляция в Британии в декабре была самой высокой почти за 30 лет и составила 5,4%, при этом рост цен на энергию усугубил давление на бюджеты домохозяйств.