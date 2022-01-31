Обнародован отчет о ковидных вечеринках Джонсона

В тексте сглажены все острые углы

Вечером 31 января был опубликован доклад чиновницы правительства Сью Грей о вечеринках, проходивших на Даунинг-стрит и в Уайтхолле во время действия антиковидных мер 2020 и 2021 годов. Отчет, потенциально грозивший премьер-министру отставкой, содержит исключительно мало подробностей, а выводы Грей можно назвать максимально обтекаемыми. Во многом это обусловлено полицейским расследованием, предпринятым комиссаром Кессидой Дик. Полиция Лондона наложила запрет на раскрытие каких-либо деталей до завершения ее собственного расследования.

Вывод чиновницы в докладе звучит так: «Собрания в рамках этого расследования распределены в течение 20-месячного периода, который можно назвать уникальным за последние годы с точки зрения сложности и широты требований к государственным служащим и, по сути, к общественности. Вся страна приняла вызов. Министры, специальные советники и гражданская служба, к которым я с гордостью принадлежу, стали ключевыми элементами национальной воли. Некоторым из описанных [в отчете] собраний нельзя было позволить состояться или продолжаться так, как это было реализовано. Из описываемых событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть незамедлительно рассмотрены правительством».

Выступая на заседании парламента, Борис Джонсон еще раз принес извинения за нарушение антиковидных правил. Уходить в отставку на этом основании он не намерен, но желает загладить вину. В частности, он хочет внести изменения в кодекс поведения государственных служащих, к которым у многих депутатов и других представителей общественности возникли вопросы.

В опросе, проведенном иммигрантским Telegram-каналом «Кооператив «Темза», лидирует мнение, что Джонсон «как-нибудь выкрутится», несмотря на серьезность обвинений многих представителей палаты общин, включая однопартийцев премьер-министра.