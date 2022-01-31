﻿﻿﻿﻿﻿

Обнародован отчет о ковидных вечеринках Джонсона

Обнародован отчет о ковидных вечеринках Джонсона
Фото Flickr.com

В тексте сглажены все острые углы

Вечером 31 января был опубликован доклад чиновницы правительства Сью Грей о вечеринках, проходивших на Даунинг-стрит и в Уайтхолле во время действия антиковидных мер 2020 и 2021 годов. Отчет, потенциально грозивший премьер-министру отставкой, содержит исключительно мало подробностей, а выводы Грей можно назвать максимально обтекаемыми. Во многом это обусловлено полицейским расследованием, предпринятым комиссаром Кессидой Дик. Полиция Лондона наложила запрет на раскрытие каких-либо деталей до завершения ее собственного расследования. 

Вывод чиновницы в докладе звучит так: «Собрания в рамках этого расследования распределены в течение 20-месячного периода, который можно назвать уникальным за последние годы с точки зрения сложности и широты требований к государственным служащим и, по сути, к общественности. Вся страна приняла вызов. Министры, специальные советники и гражданская служба, к которым я с гордостью принадлежу, стали ключевыми элементами национальной воли. Некоторым из описанных [в отчете] собраний нельзя было позволить состояться или продолжаться так, как это было реализовано. Из описываемых событий можно извлечь важные уроки, которые должны быть незамедлительно рассмотрены правительством».

Выступая на заседании парламента, Борис Джонсон еще раз принес извинения за нарушение антиковидных правил. Уходить в отставку на этом основании он не намерен, но желает загладить вину. В частности, он хочет внести изменения в кодекс поведения государственных служащих, к которым у многих депутатов и других представителей общественности возникли вопросы. 

В опросе, проведенном иммигрантским Telegram-каналом «Кооператив «Темза», лидирует мнение, что Джонсон «как-нибудь выкрутится», несмотря на серьезность обвинений многих представителей палаты общин, включая однопартийцев премьер-министра. 

profile-sample2
Обнародован отчет о ковидных вечеринках Джонсона
31-01-2022
profile-sample2
Лиз Трасс: британцы вряд ли будут воевать
31-01-2022
profile-sample2
Гарри и Меган спорят со Spotify
31-01-2022

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.